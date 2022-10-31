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醫院借錢哥假扮刑警誆騙病患家屬 數度借錢挨告詐欺

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

「借錢哥」余姓男子，今年2度在台北榮總搭訕病患家屬，穿著縫有臂章的飛行外套，謊稱是刑警大隊幹部，涉嫌誆騙媽媽生病要動手術，分別借款5千元、3萬2千元，事後未依約定還錢。葉姓、方姓市民提告詐欺，檢方偵結，認定余男犯詐欺罪，聲請簡易判決處刑。

59歲余男曾在2015年國軍桃園總醫院醫療大樓病房，向同病房的陳男稱他需要錢動心臟手術，借到4200元後，竟然藉故和醫護人員爭執後離開，錢後離去，遭依詐欺罪判處8月徒刑，不料坐牢出監後涉嫌再犯。

檢警查出，余男穿著貼有的飛行外套出沒台北榮總，鎖定病患家屬為目標，

上前攀談自稱名叫「高廣義」擔任刑警大隊幹部，因為媽媽要動手術急需用錢，今年1月15日向葉姓女子借5千元，留下假電話誆騙會還錢，詐騙得手5千元。

余男今年3月10日用相同手法，在榮總中正樓前，向方姓市民稱認識方父，談話中假裝接電話，讓方誤以為他母親住院，成功借到3萬2千元，事後沒有還款提告詐欺。余男到案坦承犯行。檢方認定余犯詐欺罪2罪，聲請簡易判決處刑，建請依累犯加重其刑。

余姓男子今年2度在台北榮總搭訕病患家屬，謊稱是刑警大隊幹部、媽媽生病要動手術，涉嫌騙錢，檢方偵結，聲請簡易判決處刑。記者蕭雅娟／翻攝
余姓男子今年2度在台北榮總搭訕病患家屬，謊稱是刑警大隊幹部、媽媽生病要動手術，涉嫌騙錢，檢方偵結，聲請簡易判決處刑。記者蕭雅娟／翻攝

詐欺 手術 榮總

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