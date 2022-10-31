樁腳包遊覽車載里民大啖東港海鮮 高雄檢調搜索後聲押

高雄市議員候選人陳姓樁腳夫婦、女兒一家三口，日前協助議員包車動員參加競總成立大會，結束後載到東港海鮮餐廳享用海鮮大餐，高雄地檢署接獲情資，29日發動搜索，帶回陳男及選民等10多人，檢方複訊後認為陳男夫婦、女兒有勾串、證人之虞，今向法院聲請羈押禁見，其餘選民則訊後請回。

檢調查出，陳男為高雄市某市議員候選人樁腳，今年10月間，市議員候選人舉辦競總成立大會，陳男包下1輛遊覽車，載著支持者出席大會，等活動結束後，整車載往東港海鮮餐廳，席開3桌，享用每桌5000元的海鮮大餐，結束再回到高雄。

陳男在車上還特別叮囑選民要支持某位候選人，檢調接獲情資後，由檢察官陳彥竹、鄭益雄指揮高雄市調處、高雄市刑大、林園分局展開偵辦，帶回陳男一家3口及當天出席活動的10多位里民。