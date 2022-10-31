醉到睡著皮卡車停高雄市區路中央 他拒測吞18萬罰單

高雄林姓男子酒後開著「皮卡」貨車上路，結果在中正一路等紅燈時，醉到睡著，整輛皮卡就停在路中央，直到警方到場敲窗，才從睡夢中驚醒。他渾身酒氣，仍不願接受酒測，警方當場開送出18萬元罰單，並將整輛皮卡扣車移置保管。

苓雅警分局凱旋路派出所警員林家毅、黃嵩堯、實習生高偉晏，前天晚間巡邏時，發現林男皮卡停在中正一路，左轉燈還不斷閃爍，卻停著不往前，3名員警見狀，上前才查情況，發現林坐在駕駛座上呼呼大睡。

員警拍窗後，林男從睡夢中驚醒，員警詢問「你怎麼開車開到睡著？」林全身散著酒味說，「沒有」。警方請他下車後還步伐不穩，差點摔倒，全身也是充滿濃厚酒味。

員警詢問他有沒有喝酒，林避重就輕否認，警方要求他接受酒測，當場拒絕不願配合，寧願選擇18萬元罰單，也不要接受酒測，經員警告知相關權利後，警方當場開立拒測單並將皮卡車移置保管。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例，酒駕拒測處18萬元的罰鍰，吊銷駕照還要接受道安講習，如果第二次拒測，則處36萬元罰緩，第3次加重，按前次處罰金額再加罰18萬元，若10年內酒駕或拒絕酒測二次以上，則公布姓名、照片及違法事實。