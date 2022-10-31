快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

醉到睡著皮卡車停高雄市區路中央 他拒測吞18萬罰單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓男子酒後開著「皮卡」貨車上路，結果在中正一路等紅燈時，醉到睡著，整輛皮卡就停在路中央，直到警方到場敲窗，才從睡夢中驚醒。他渾身酒氣，仍不願接受酒測，警方當場開送出18萬元罰單，並將整輛皮卡扣車移置保管。

苓雅警分局凱旋路派出所警員林家毅、黃嵩堯、實習生高偉晏，前天晚間巡邏時，發現林男皮卡停在中正一路，左轉燈還不斷閃爍，卻停著不往前，3名員警見狀，上前才查情況，發現林坐在駕駛座上呼呼大睡。

員警拍窗後，林男從睡夢中驚醒，員警詢問「你怎麼開車開到睡著？」林全身散著酒味說，「沒有」。警方請他下車後還步伐不穩，差點摔倒，全身也是充滿濃厚酒味。

員警詢問他有沒有喝酒，林避重就輕否認，警方要求他接受酒測，當場拒絕不願配合，寧願選擇18萬元罰單，也不要接受酒測，經員警告知相關權利後，警方當場開立拒測單並將皮卡車移置保管。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例，酒駕拒測處18萬元的罰鍰，吊銷駕照還要接受道安講習，如果第二次拒測，則處36萬元罰緩，第3次加重，按前次處罰金額再加罰18萬元，若10年內酒駕或拒絕酒測二次以上，則公布姓名、照片及違法事實。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓男子醉到睡著，不願接受酒測的他吞下18萬元拒測罰單。圖／讀者提供
林姓男子醉到睡著，不願接受酒測的他吞下18萬元拒測罰單。圖／讀者提供
林姓男子醉到睡著，不願接受酒測的他吞下18萬元拒測罰單。圖／讀者提供
林姓男子醉到睡著，不願接受酒測的他吞下18萬元拒測罰單。圖／讀者提供

酒測 酒駕 罰單

延伸閱讀

疫情趨緩酒駕大爆發？彰化縣公布累犯62人 3次以上11人

中山大學研究：高雄冬季PM2.5致肝腎毒性

「和派出所很有緣」酒駕婦被攔吐真言：我兒也被你們抓

高雄阿伯騎車闖紅燈跑給警察追 棄車玩躲貓貓下場曝光

相關新聞

周渝民夫婦遭吞3447萬保費 閨密喊冤想傳喻虹淵出庭作證

藝人周渝民（仔仔）的妻子喻虹淵向女性好友、保險經紀人馮瑤華購買6年期儲蓄險，每期保費684萬，馮女事後以轉帳較高額保費可...

遭瞎扯捲入炒股、運毒案 顏清標告這2人求償百萬結果出爐

大甲鎮瀾宮董事長顏清標不滿遭誣指炒股、捲入運毒案，向刑事局報案處理，事後發現是昇鴻建設前股東張宸嘉和前董事長黃苡峻有投資...

與警合作逮竊嫌 男動手打賊判賠萬元醫療撫慰金

南投陳姓車主因汽車遭竊，與警方及另名陳姓男子，3人警民合作，順利將逮捕張姓竊嫌，張嫌因此受傷，向協助警方的2名陳男求償，...

影／坑頑皮世界750萬買長頸鹿、犀牛 前主播李天怡開庭否認犯罪

三立電視前主播李天怡被控接受「頑皮世界」委託，協助進口長頸鹿、犀牛等非洲野生動物，和丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達聯手哄抬價...

高雄里長候選人現金茶葉買票 原不認怕被押又改口獲交保

高雄鳳山區邱姓里長候選人涉嫌以每票1000元或贈送茶葉禮盒等方式買票，前天遭檢調查辦，邱否認賄選，但因收賄選民交出茶葉、...

切割香蕉水空鐵桶爆炸 工人爆頭亡雇主判刑6月

台中市賴姓男子是機械設備維修業者，前年間將一個曾裝過香蕉水的空鐵桶，交給彭姓員工以電漿切割機切割，未料卻引爆桶內殘存的香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。