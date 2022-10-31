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佯稱她偷東西…性侵前科犯逼脫少女脫光指侵 判5年4月
台中市徐姓男子去年底行經北屯時，發現少女穿制服等公車，於是佯稱是醫院員工說「主任看到你偷東西」，要求少女進入澄清復健醫院舊址調查，期間要少女脫光衣服，甚將手指侵入下體，還稱「舒服才伸出來」，二審依累犯判刑5年4月。
判決指出，徐姓男子（53歲）有妨害性自主前科，曾遭判刑13年，前年底才獲縮短刑期出監，去年12月5日下午3時許，徐行經北屯區建和路一段時，發現一名背書包、穿著制服的少女正在等公車，徐向少女佯稱「主任看到你破壞跟偷東西」，要求少女跟他一起前往澄清復健醫院的舊址確認。
少女誤以為徐男是醫院員工，與徐男一起前往該醫院舊址，還依指示翻越欄杆，進入院區內，接著徐就以檢查少女有無行竊為由，先查看少女書包，接著拉開少女上衣、褲頭，觀看胸部、下體，接著又說少女會把贓物藏在陰道內，再要求少女脫光衣服，彎腰檢查。
少女因為害怕，不敢反抗，任由徐將手指侵入下體3次，期間徐男還說「我這樣挖，挖到你不會痛，你會覺得舒服我手才會伸出來」等語。
徐男犯行後騎機車載少女前往太原車站，還稱要給6000元作為賠償，邀約同年月11日再到澄清醫院舊址見面，少女告知同學後，同學告知教師後通報。
一審審理時，徐男否認有以手指侵入少女下體，辯稱「只有在外面撫摸」，不過因與偵查的辯詞不符，前後矛盾，且認定少女證詞可信，依故意對少年犯強制性交罪，判刑4年10月。
檢察官以一審未依累犯加重其刑，量刑過輕，上訴二審，二審認定，徐男前案涉妨害性自主罪，當時也是在文具店，看到未滿14歲少女後，佯稱少女行竊，騙少女到他處後性侵得逞，認定徐男對刑罰反應力薄弱，撤銷原判決，依累犯加重其刑，判刑5年4月，可上訴。
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