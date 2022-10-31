「最美博士」許藍方曖昧已婚學長 反控他妻子不起訴確定

「最美博士」許藍方與已婚醫師學長曖昧，反控醫師的妻子聲明內容不實獲不起訴確定。圖／聯合報系資料照片 「最美博士」許藍方去年遭媒體爆料介入醫師學長康鈞尉婚姻，遭法院判賠50萬元，但許女不滿康的妻子劉女在聲明中指稱她傳給康男「私密照」，其實只是自拍照卻被媒體寫成裸露清涼照，反控劉女妨害名譽。台北地檢署今年9月將劉女不起訴。由於再議期間，許女未向北檢聲請再議，劉女不起訴確定。

許藍方去年8月遭自稱是劉女閨蜜者向媒體爆料，許、康兩人於2020年9月間的挑逗對話。由於許藍方始終否認介入康男婚姻，劉女於是提告求償300萬元，今年7月台北地院判決許藍方應賠償50萬元。

事後許藍方懷疑劉女自己就是爆料者，並誤導媒體將她傳給康男的自拍照寫成「裸身照」和「私密照」，因此對劉女提出刑事妨害名譽告訴。經檢察官勘驗許、康兩人手機對話紀錄，許藍方曾傳1張穿著背心斜躺床上的照片給康男，並向康男表示「晚安寶貝」；而康男手機中確實存有其他穿著火辣的女子照片，但並非許女。

同時撰稿記者證稱，報導中提及的「裸身照」非劉女所說，是記者看完相關手機對話紀錄和照片後照片自行詮釋，檢察官認定劉女當初聲明內容與事實出入不大，依罪證不足將劉女不起訴，至於記者遭控妨害名譽部分則另案偵辦中。