台灣水木清華校友會長遭爆吸金 控議員、記者不起訴

前台灣水木清華校友會會長朱長生，不滿遭媒體爆料指他假藉公益之名，行吸金之實，甚至成為已婚婦外遇對象，告爆料者藝人白冰冰經紀人陳孝志、質詢人民進黨台北巿議員王世堅及撰稿張姓記者妨害名譽。北檢調查認為朱男所為可受公評，王世堅於議會質詢也享有言論免責權，今偵結不起訴。

自清華大學畢業的朱長生，2018年以大陸台商身分成立「台灣水木清華校友會」，並會長名義開始舉辦各項活動，但其行為二度遭國立清華大學校友總會發表聲明切割，後來台灣水木清華校友會便改名為台灣行勝於言實踐研究院。

陳孝志（本名陳子謙）去年11月間向週刊爆料，指稱朱男展示與多位政治人物的合照，自稱與政商界和媒體關係良好，有管道可在疫情期間代為辦理青年創業貸款，對外並以投資美國房地產名義吸金。

陳男後來相信朱男告知貸款成功，要先辦信用卡增加銀行信用的說法，由朱男同夥林智宏代為刷卡40餘萬元，不料後來發現不僅貸款沒著落，信用卡還被盜刷，朱、林兩人卻遲不處理。