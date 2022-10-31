快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情趨緩酒駕大爆發？彰化縣公布累犯62人 3次以上11人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

台中區監理所公布10月兩次以上酒駕者名單達62人，比起9月的17人及8月的29人，其中在10月27日公布這波，就包辦35人。圖／警方提供
台中區監理所公布10月兩次以上酒駕者名單達62人，比起9月的17人及8月的29人，其中在10月27日公布這波，就包辦35人。圖／警方提供
天氣轉涼，加上疫情趨緩，飲宴增加，彰化縣酒駕案件飆升，根據台中區監理所公布10月彰化縣兩次以上酒駕累犯名單達62人，比起9月的17人及8月的29人，顯然增加許多，警方指出，主要是因為警方加強酒測執法的結果，同時也降低了酒駕肇事案件。

立法院於今年1月24日三讀刑法及道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，並新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定。

台中監理所是從4月底開始公布酒駕累犯（兩次以上）名單與照片，1到9月公布20波累計是65人，不過，到10月份公布的3波，則分別有8人、19人及35人，包括1名女性，累計達63人，幾乎與前6個月相當，令人咋舌，其中有11人是被查獲3次以上。

縣警局交通隊長林神改說，從監理所公布的酒駕累犯數據增加，研判應是疫情趨緩，加上天氣轉涼，飲宴增加的因素，而警方加強取締酒駕也是重要的原因。

依縣警局交通隊統計，今年1月到10月28日共取締2456件，比去年同期的2072件，增加384件，肇事案件從598件減為474件共減少124件，酒駕死亡從8件減為5件共減少3件。

林神改說，選舉期間，雖然警方加強查賄及維護選舉治安，但警方對於酒駕取締仍不會放鬆，會按既定勤務執行，呼籲民眾切莫心存僥倖，應嚴守「酒後不開車」及找代駕服務，才能有效減少酒駕肇事案件。

台中區監理所公布10月兩次以上酒駕者名單達62人，比起9月的17人及8月的29人，其中在10月27日公布這波，就包辦35人。圖／取自台中區監理所網站
台中區監理所公布10月兩次以上酒駕者名單達62人，比起9月的17人及8月的29人，其中在10月27日公布這波，就包辦35人。圖／取自台中區監理所網站
台中區監理所公布10月兩次以上酒駕者名單達62人，比起9月的17人及8月的29人，其中在10月27日公布這波，就包辦35人。圖／取自台中區監理所網站
台中區監理所公布10月兩次以上酒駕者名單達62人，比起9月的17人及8月的29人，其中在10月27日公布這波，就包辦35人。圖／取自台中區監理所網站
台中區監理所公布10月兩次以上酒駕者名單達62人，比起9月的17人及8月的29人，其中在10月27日公布這波，就包辦35人。圖／取自台中區監理所網站
台中區監理所公布10月兩次以上酒駕者名單達62人，比起9月的17人及8月的29人，其中在10月27日公布這波，就包辦35人。圖／取自台中區監理所網站

酒駕

延伸閱讀

「和派出所很有緣」酒駕婦被攔吐真言：我兒也被你們抓

彰化超大骨架爛尾樓放20年 中央要求處理地方束手無策

進補預備備 搭這米酒就是芳貢貢

影／喝自製酵素騎車載老婆 酒測值超標被送辦不敢置信

相關新聞

周渝民夫婦遭吞3447萬保費 閨密喊冤想傳喻虹淵出庭作證

藝人周渝民（仔仔）的妻子喻虹淵向女性好友、保險經紀人馮瑤華購買6年期儲蓄險，每期保費684萬，馮女事後以轉帳較高額保費可...

遭瞎扯捲入炒股、運毒案 顏清標告這2人求償百萬結果出爐

大甲鎮瀾宮董事長顏清標不滿遭誣指炒股、捲入運毒案，向刑事局報案處理，事後發現是昇鴻建設前股東張宸嘉和前董事長黃苡峻有投資...

與警合作逮竊嫌 男動手打賊判賠萬元醫療撫慰金

南投陳姓車主因汽車遭竊，與警方及另名陳姓男子，3人警民合作，順利將逮捕張姓竊嫌，張嫌因此受傷，向協助警方的2名陳男求償，...

影／坑頑皮世界750萬買長頸鹿、犀牛 前主播李天怡開庭否認犯罪

三立電視前主播李天怡被控接受「頑皮世界」委託，協助進口長頸鹿、犀牛等非洲野生動物，和丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達聯手哄抬價...

高雄里長候選人現金茶葉買票 原不認怕被押又改口獲交保

高雄鳳山區邱姓里長候選人涉嫌以每票1000元或贈送茶葉禮盒等方式買票，前天遭檢調查辦，邱否認賄選，但因收賄選民交出茶葉、...

切割香蕉水空鐵桶爆炸 工人爆頭亡雇主判刑6月

台中市賴姓男子是機械設備維修業者，前年間將一個曾裝過香蕉水的空鐵桶，交給彭姓員工以電漿切割機切割，未料卻引爆桶內殘存的香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。