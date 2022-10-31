疫情趨緩酒駕大爆發？彰化縣公布累犯62人 3次以上11人

台中區監理所公布10月兩次以上酒駕者名單達62人，比起9月的17人及8月的29人，其中在10月27日公布這波，就包辦35人。圖／警方提供 天氣轉涼，加上疫情趨緩，飲宴增加，彰化縣酒駕案件飆升，根據台中區監理所公布10月彰化縣兩次以上酒駕累犯名單達62人，比起9月的17人及8月的29人，顯然增加許多，警方指出，主要是因為警方加強酒測執法的結果，同時也降低了酒駕肇事案件。

立法院於今年1月24日三讀刑法及道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，並新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定。

台中監理所是從4月底開始公布酒駕累犯（兩次以上）名單與照片，1到9月公布20波累計是65人，不過，到10月份公布的3波，則分別有8人、19人及35人，包括1名女性，累計達63人，幾乎與前6個月相當，令人咋舌，其中有11人是被查獲3次以上。

縣警局交通隊長林神改說，從監理所公布的酒駕累犯數據增加，研判應是疫情趨緩，加上天氣轉涼，飲宴增加的因素，而警方加強取締酒駕也是重要的原因。

依縣警局交通隊統計，今年1月到10月28日共取締2456件，比去年同期的2072件，增加384件，肇事案件從598件減為474件共減少124件，酒駕死亡從8件減為5件共減少3件。