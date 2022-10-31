蓋錯墓還搞破壞險錯過安葬日 土公仔挨告竟稱對方報應

潘姓男子委託黃姓師傅建築父親土葬用的墓園，結果墓穴放不下棺木，要求黃男修改被拒，最後找其他師傅接手處理，沒料黃男卻趁機搗毀潘父墓穴，差點害潘父錯過安葬時間，黃在審理時，還稱「很高興，這就是報應」，法院依毀損罪判拘役50天確定，還得賠償5萬2000元。

判決指出，黃男是該處墓園的管理員，前年1月潘男父親離世後，選擇安葬在這處私人墓地，委託黃男修建墓穴，預計10天後完工，好讓父親趕得上同月18日的安葬日。

只不過墓園修築到尾聲時，潘男丈量尺寸發現墓穴尺寸和父親的棺木長寬不符，恐放不下，於是請黃男趕快修改，沒料卻遭黃男拒絕。眼見父親下葬日快到，潘男另外委託其他人接手，但黃男卻不斷阻撓施工，直到潘男掏出3000元請黃男別再鬧，他才罷手，墓穴也在父親下葬日前一天完工。

父親下葬前一天，潘男與胞妹到墓園看父親安葬的地點，結果被潘男胞妹直擊黃男正在破壞墓穴，才剛完工的墓水磚牆掉進墓穴裡，所幸請廠商緊急修復，隔天終於能順利趕上父親安葬日期。

黃男行為讓潘男氣得提告毀損，法院審理時，黃男否認破壞，但說看到墳墓被破壞他很高興，因為修墓時，潘找人接手卻只給他3000元，墓穴牆壁是他做的，潘還欠他2萬元不給，「我想這應該就是報應」。

但法官綜合現場人員及潘男胞妹說法，認定潘父親墓穴遭破壞是黃男所為，依依毀損罪判刑拘役50天確定。潘男另提民事求償，指控黃男曹阻止墓穴施工、破壞墓穴，直到父親安葬後1個月，他還得時常到墓園巡視，擔心父親的墓又遭破壞，提告向黃男求償7萬元。