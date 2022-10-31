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人夫買春露餡 法院認「性交易未侵害配偶權」判免賠

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園黃姓女子與人夫性交易，遭對方正宮提告求償，法院認為性交易有對價、並未侵害配偶權，駁回告訴、黃女免賠。記者楊湛華／攝影
桃園黃姓女子與人夫性交易，遭對方正宮提告求償，法院認為性交易有對價、並未侵害配偶權，駁回告訴、黃女免賠。記者楊湛華／攝影
桃園市翁姓女子發現丈夫外遇，多次莫名離家，發現他不但上汽車旅館過夜、還住在一名黃姓女子家，憤而依侵害配偶權向黃女提告並求償90萬元，黃女坦承兩人是性交易；法院認為，雙方雖曾有金錢對價性交易，但並無逾越男女朋友交往程度，盼黃免賠。可上訴。

翁姓女子提告主張，她2016年與丈夫結婚，2021年6月14日發現丈夫徹夜未歸，疑似失常，同月16日晚上又發現他在平鎮區一家汽車旅館叫外送餐點，隔天一早再載一名黃姓女子離開，7月10日晚上他甚至還到黃女家過夜；翁女認為，兩人短期間內密集深夜共處、共宿，關係密切，已逾越社交範疇交往，侵害夫妻間共同生活的圓滿安定，因而向黃女求償90萬元。

黃女則辯，自己是性工作者，與男子前往汽車旅館是從事性交易，且當天過後才得知他已婚，另外男子到住處是幫忙修電燈，自己並未與他交往，都是有金錢對價的交易，並無侵害配偶權，請求法院駁回告訴。

桃園地院請丈夫作證，他坦承有跟女子性交易，另名從事性工作、認識黃女的劉姓女子也出庭證稱曾與男子性交易。法院認為，依常情，若不是情非得已，黃女、劉女不可能願意曝露性工作者身分，也不可能為了否認與男子交往而做這種抗辯，因此採信兩人說詞。

法院審酌，男子與黃女雙方雖曾有金錢對價性交易，但兩人並無逾越男女朋友交往程度，從而侵害翁女配偶權，加上翁並未提出其他證據指出侵權行為，駁回告訴。全案可上訴。

性交易 丈夫

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