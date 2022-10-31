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河濱公園護欄鏽爛「她摔2米深溝渠」北市水利處確定國賠104萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

最高法院。圖／聯合報系資料照片
最高法院。圖／聯合報系資料照片
鍾姓婦人5年前行經木柵河濱公園時，因護欄鏽蝕害她摔落200公分深的溝渠，導致腦震盪、骨折、頸椎錯位等，她提告請求台北市政府工務局水利工程處國家賠償，一審判水利處應賠償93萬餘元，二審改判水利處應賠104萬7895元，最高法院駁回上訴，全案確定。

鍾婦主張，她2017年5月6日下午4時許，行經木柵河濱公園堤內水防道路時，右手碰觸到路旁的不鏽鋼護欄，未料護欄鬆脫翻倒，她摔落溝渠，撞擊溝壁再跌落溝底，經醫生診斷有腦震盪額頭撕裂傷、頸椎挫傷移位、肋骨骨折、左手、兩腿和腰部挫傷等，接受椎間盤等手術。

她認為水利處有修繕養護責任，護欄已經設置26年以上，螺絲也有鏽蝕，可見水利處有疏失，並在案發後將70公分高的護欄改成120公分高，要求給付醫療費、看護費、營養品費用、勞動力減損等共396萬餘元。

水利處抗辯，護欄有3個固定底座，雖有一處螺絲鏽蝕，仍附於混凝土塊上，沒有喪失固定功能，且河川巡防隊也定期以目視、手搖方式檢視護欄，認為管理並無過失；護欄只是區隔道路和溝渠、警示人車，但鍾婦蓄意沿著溝渠邊緣行走，或以外力推拉護欄導致摔落溝渠，是不當使用護欄。

一審認為，溝渠深200公分、寬約230公分，與水防道路落差極大、坡度陡，護欄除了是道路和溝渠的界線，警示人車避免掉落外，也應具有一定的支撐力，認定護欄是因鏽蝕而未能承受外力而斷裂，認為水利處應負賠償責任，判水利處應賠償93萬餘元。

鍾婦和水利處皆上訴，二審認為鏽蝕屬護欄設置後的瑕疵，且已累積相當時日，水利處欠缺養護管理，才導致護欄沒了功效，應負國賠責任，經計算後認為鍾婦可請求104萬7895元，扣除一審已判的93萬685元，判水利處應再賠償11萬7210元。

案件上訴，最高法院認為原審判決沒有違誤，駁回上訴，水利處應賠償104萬7895元確定。

骨折 國賠

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