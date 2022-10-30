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影／喝自製酵素騎車載老婆 酒測值超標被送辦不敢置信

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市李姓男子日前騎車載妻子行經汐止區康寧街，遇上警察酒駕勤務，員警持酒精檢知器發現有酒精反應，要他路邊臨停酒測，沒想到酒測值達每公升0.3毫克，已觸犯公共危險罪。李男喊冤稱「騎車前是喝酵素，沒喝酒」，妻子也證實是老公自己釀的酵素，保養身體，仍被依法送辦。

汐止警分局交通分隊24日下午3點多，在康寧街與連峰街口執行酒駕勤務，攔查到李男（61歲）酒駕，他酒測值每公升0.3毫克。李男發現酒測值超標，不敢置信稱，自己沒有喝酒，是喝酵素，不清楚怎麼會變成酒駕，更問員警「可以再測一次嗎？」

警方向李男說，酵素發酵也會有酒精，詢問了解，李男出門前喝了近400毫升的酵素，指出就是酒駕原因。警方呼籲，民眾自製酵素，不易得知發酵過程中產生的酒精濃度，飲用過量就可能酒測值超標；另，麻油雞、薑母鴨等，也有酒精成分，建議民眾駕車前，留意自身狀況。

新北市李姓男子日前喝酵素後騎車，被測出酒測值超標，他喊冤稱「不知道」；警方提醒，民眾自製酵素，不易得知發酵過程中產生的酒精濃度，飲用過量就可能超標。記者翁至成／翻攝
新北市李姓男子日前喝酵素後騎車，被測出酒測值超標，他喊冤稱「不知道」；警方提醒，民眾自製酵素，不易得知發酵過程中產生的酒精濃度，飲用過量就可能超標。記者翁至成／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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