管委拉白布控「黑心中百萵苣」中友百貨求償200萬敗訴

台中市許姓男子等3人是中友生活家社區的主委、管委與住戶，社區地下一樓、二樓與二樓屬中友百貨所有，在2017年間，出租給世界健身公司，業者進駐後，因一樓廣場停車、逃生通道遭鎖等狀況起糾紛，許等人在前年間在大樓外拉起「黑心中百萵苣」等白布條抗議，中友百貨求償200萬元、登報道歉，一審認許文字非憑空杜撰，判中友敗訴。

中友生活家是位於台中市南屯區的社區大樓，許姓、蕭姓、劉姓男子分別為該社區的主委、管委與住戶，而中友百貨則是社區地下一樓、二樓與二樓商業空間的區權人，中友在2017年間，將該商業空間，租給世界健身公司（World Gym），不過後來該社會第24、25屆管委會，認為該社區一樓西班牙廣場屬於「法定空地」，只能綠化，不能作為機車停車位，業者卻供作機車停車位使用。

另外，世界健身公司入駐該社區營業單位後，將商店街與其他營業用單位的通道關閉，以鍊條鎖上，有礙社區住戶逃生動線等情，與社區迭起爭執。

許等3人在前年10月16日，在社區外牆懸掛「惡質財團霸佔公設」、「分店一直開違法一直幹」、「市府認證非法使用」、「當違法已成事實抵制就是住戶的義務」、「黑心中百萵苣，住戶抗拒起義」等白布條，中友百貨認定妨害名譽，分別提出刑、民事告訴，刑事部分，一審判許等3人構成妨害名譽，分判拘役30日至35日，可易科，上訴二審後，改判許等人無罪。

民事部分，中友百貨求償200萬元，要求許等人登報道歉，並在社區重要出入口，刊登道歉啟事。

許等人否認犯行，辯稱刑事部分，二審已獲判無罪，而且布條的內容，基於事實與資料，屬於為社區公共利益的以善意發表的適當言論，不構成誹謗。

台中地院審理後，認定有關白布條指控，一樓法定空地作為機車停放使用，以及業者使用商業空間，將公共通道以鍊條纏上等狀況，都有市府紀錄可稽，業者也坦認，因為曾有區權人闖入健身中心，導致地栓毀損，才會上鍊條等語。