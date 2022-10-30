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警包庇女友經營應召站 為保退休金易服社會勞動遭打臉
屏東一名警員包庇女友經營應召站，洩露警方臨檢勤務等訊息遭判刑確定，執行檢察官認為其身為警察知法犯法，不准易服社會勞動。該名警員因入監服刑退休金可能不保，以檢察官指揮程序有瑕疵等理由提起抗告，遭屏東地院駁回。
據了解，該名員警2017年起包庇女友經營應召站，以手機翻拍警方擴大臨檢及取締酒駕勤務表給女友，以免應召站人員被查獲，另以查捕逃犯、失蹤人口等不實理由，利用警用系統查詢他人個資，檢方偵辦時一度認定，其曾利用休假時擔任應召站馬伕。
屏東地院一審以該員警包庇他人圖利媒介性交、猥褻罪，處有期徒刑6月；以公務電腦查詢他人個資，犯公務員登載不實準文書罪，處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月，因其公務員身分加重其刑，均不得易科罰金，且身為警察長時間包庇女友媒介性交、猥褻犯行，敗壞官箴，亦未宣告緩刑。該警員不服上訴遭駁回，判刑確定。
不過該名員警認為，其犯後坦承犯行，已有悔意，從警31年因該案遭停職，退休金可能不保，已付出慘痛代價，其母年事已高且罹癌，亟需家人陪伴、照顧，檢察官未給予說明機會，即在傳票上逕行載明「要入監服刑」，剝奪其易服社會勞動的機會。
法官認為，執行檢察官本就可綜合評價，衡酌受刑人是否准予易服社會勞動；本件執行檢察官以受刑人身為警察，竟包庇女友經營應召站，以私害公等理由，不准易服社會勞動，且已給陳述意見機會；若因此無法領取退休金，是因其身為公務員卻洩漏職務資料，包庇女友經營應召站造成，母親罹癌等理由也非聲請易服社會勞動的要件，抗告駁回。
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