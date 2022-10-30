快訊

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

「這種悲劇不應該發生！」 尹錫悅：將徹查原因、防止意外再發生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警包庇女友經營應召站 為保退休金易服社會勞動遭打臉

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東一名警員包庇女友經營應召站，洩露警方臨檢勤務等訊息遭判刑確定，執行檢察官認為其身為警察知法犯法，不准易服社會勞動。該名警員因入監服刑退休金可能不保，以檢察官指揮程序有瑕疵等理由提起抗告，遭屏東地院駁回。

據了解，該名員警2017年起包庇女友經營應召站，以手機翻拍警方擴大臨檢及取締酒駕勤務表給女友，以免應召站人員被查獲，另以查捕逃犯、失蹤人口等不實理由，利用警用系統查詢他人個資，檢方偵辦時一度認定，其曾利用休假時擔任應召站馬伕。

屏東地院一審以該員警包庇他人圖利媒介性交、猥褻罪，處有期徒刑6月；以公務電腦查詢他人個資，犯公務員登載不實準文書罪，處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月，因其公務員身分加重其刑，均不得易科罰金，且身為警察長時間包庇女友媒介性交、猥褻犯行，敗壞官箴，亦未宣告緩刑。該警員不服上訴遭駁回，判刑確定。

不過該名員警認為，其犯後坦承犯行，已有悔意，從警31年因該案遭停職，退休金可能不保，已付出慘痛代價，其母年事已高且罹癌，亟需家人陪伴、照顧，檢察官未給予說明機會，即在傳票上逕行載明「要入監服刑」，剝奪其易服社會勞動的機會。

法官認為，執行檢察官本就可綜合評價，衡酌受刑人是否准予易服社會勞動；本件執行檢察官以受刑人身為警察，竟包庇女友經營應召站，以私害公等理由，不准易服社會勞動，且已給陳述意見機會；若因此無法領取退休金，是因其身為公務員卻洩漏職務資料，包庇女友經營應召站造成，母親罹癌等理由也非聲請易服社會勞動的要件，抗告駁回。

屏東一名警員包庇女友經營應召站遭判刑確定，執行檢察官不准易服社會勞動，該警提起抗告遭駁回。記者魏斌／攝影
屏東一名警員包庇女友經營應召站遭判刑確定，執行檢察官不准易服社會勞動，該警提起抗告遭駁回。記者魏斌／攝影

應召站 檢察官 警察

延伸閱讀

中招！港男帶女友特製可愛便當上班 同事分享試吃後尷尬了

婚前帶女友回老家住7天！男被氣到取消婚禮 嗆「還好沒娶妳」

月薪57K！女友媽聽完「職業」秒變臉：29歲了還不換工作嗎？

懷疑女友交新歡 恐怖情人辣手催花 下場慘

相關新聞

時力女將遭不當影射 官司討回

臉書粉絲團「莫羽靜與她的墨水故事」李姓管理員曾ＰＯ文，指時代力量前黨主席徐永明「吃補藥」，影射曾任藥師、前時力秘書長、現...

警包庇女友經營應召站 為保退休金易服社會勞動遭打臉

屏東一名警員包庇女友經營應召站，洩露警方臨檢勤務等訊息遭判刑確定，執行檢察官認為其身為警察知法犯法，不准易服社會勞動。該...

戀上假冒國外富商收包裹須繳關稅 女子險遭詐9萬元

69歲吳姓女子透過網路上認識自稱國外王姓男富商，他以甜言蜜語取得吳女信任後，寄了一個聲稱裝有黃金、珠寶價值百萬美元的包裹...

不滿違停被開罰單 女子派出所內罵警員「流氓」吃官司

52歲呂姓女子因不滿違規停車行為遭警員開罰單，在台南市警二分局中正派出所內涉嫌以「你們是流氓啦」，辱罵2名處理警員，台南...

內政部《國土計畫法》生效後更慘！ 宗教建築陷於不合法境地

我國宗教團體在土地利用方面，向來受到政府許多法令限制，故宗教團體所擁有的土地，常有借用「自然人名義」登記的情形，因而衍生了宗教團體財產被「出名人」侵吞的風險。為瞭解決這個問題，內政部主動提出《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》

北港鎮長候選人涉賄 30萬交保

雲林縣蕭姓北港鎮長候選人涉嫌透過競選總部成員分送里長每箱價值8千元茶葉賄選，檢警調前天搜索競選總部及28名里長住處，查扣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。