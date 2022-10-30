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戀上假冒國外富商收包裹須繳關稅 女子險遭詐9萬元
69歲吳姓女子透過網路上認識自稱國外王姓男富商，他以甜言蜜語取得吳女信任後，寄了一個聲稱裝有黃金、珠寶價值百萬美元的包裹要給她示愛卻卡在海關，要求必須繳交9萬5500元才能領取包裹，還好銀行行員關懷提問發現有異，趕緊報警處理，員警到場後好言勸阻，她才恍然大悟沒有匯錢。
據了解，單身69歲的吳姓女子透過網路臉書認識一名自稱國外的富商王先生，二人互加LINE後相談甚歡，因為王是甜言蜜語，讓她很快就喜愛上他，後來王告知她要寄裝有黃金、珠寶價值百萬美元的包裹到台灣給她，讓她先買房子，等王回台後再一起生活，讓她非常高興。
直到前天下午4點多，王先生聲稱因為包裹被扣押在海關，需要支付進口關稅、消費稅及超重行李稅，要吳女前往匯款9萬5500元到銀行指定帳戶，才能將包裹順利領回，吳女聽聞後不疑有他，趕緊前往中西區民生路某銀行要匯款。
台南市警二分局海安派出所員警洪正偉、袁禎懋到場了解，吳女表示，怕自己如不匯款該包裹會被沒入非常可惜。警方反覆說明勸阻，告知此為常見詐騙手法，並說明近來發生多起類似案例後，她驚覺受騙取消匯款念頭，成功攔阻保住荷包，最後承諾不再相信此事，也感謝警方的苦口婆心又有耐性的極力勸阻，深表謝意。
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