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不滿違停被開罰單 女子派出所內罵警員「流氓」吃官司
52歲呂姓女子因不滿違規停車行為遭警員開罰單，在台南市警二分局中正派出所內涉嫌以「你們是流氓啦」，辱罵2名處理警員，台南地院依呂觸犯侮辱公務員罪，判處拘役30天，如易科罰金，以一千元折算一天，案可上訴。
判決說，呂於今年8月1日下午4點28分，在台南市警二分局中正派出所，因不滿她違規停車行為遭警開單，與處理楊姓、邱姓警員發生口角。
呂明知楊、邱身著警察制服，是依法執行職務公務員，竟當場以「你們是流氓啦」、「你們現在是流氓嗎」等語辱罵楊、邱（所涉公然侮辱部分，未據告訴），侮辱依法執行職務公務員。
呂於警詢中矢口否認上開犯行，辯稱，她只記得說她要見所長，不太清楚有無講「流氓」，那是她的口頭禪。
法官勘驗警員密錄器蒐證譯文表，認定呂女確有侮辱依法執行職務公務員言論，且「流氓」一詞依教育部重編國語辭典修訂本釋義，是指不務正業、為非作歹、破壞社會秩序不良分子，帶有貶損之意，應屬侮辱他人用語。呂所辯屬於臨訟卸責詞，不足採信。
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