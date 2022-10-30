快訊

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

「這種悲劇不應該發生！」 尹錫悅：將徹查原因、防止意外再發生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿違停被開罰單 女子派出所內罵警員「流氓」吃官司

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

52歲呂姓女子因不滿違規停車行為遭警員開罰單，在台南市警二分局中正派出所內涉嫌以「你們是流氓啦」，辱罵2名處理警員，台南地院依呂觸犯侮辱公務員罪，判處拘役30天，如易科罰金，以一千元折算一天，案可上訴。

判決說，呂於今年8月1日下午4點28分，在台南市警二分局中正派出所，因不滿她違規停車行為遭警開單，與處理楊姓、邱姓警員發生口角。

呂明知楊、邱身著警察制服，是依法執行職務公務員，竟當場以「你們是流氓啦」、「你們現在是流氓嗎」等語辱罵楊、邱（所涉公然侮辱部分，未據告訴），侮辱依法執行職務公務員。

呂於警詢中矢口否認上開犯行，辯稱，她只記得說她要見所長，不太清楚有無講「流氓」，那是她的口頭禪。

法官勘驗警員密錄器蒐證譯文表，認定呂女確有侮辱依法執行職務公務員言論，且「流氓」一詞依教育部重編國語辭典修訂本釋義，是指不務正業、為非作歹、破壞社會秩序不良分子，帶有貶損之意，應屬侮辱他人用語。呂所辯屬於臨訟卸責詞，不足採信。

呂姓女子因不滿違規停車行為遭警員開罰單，涉嫌以「你們是流氓啦」辱罵2名處理警員，台南地院依呂觸犯侮辱公務員罪，判處拘役30天，案可上訴。圖／本報資料照片
呂姓女子因不滿違規停車行為遭警員開罰單，涉嫌以「你們是流氓啦」辱罵2名處理警員，台南地院依呂觸犯侮辱公務員罪，判處拘役30天，案可上訴。圖／本報資料照片

公務員 台南 警察

延伸閱讀

影／終年洗腎仍戒不掉毒癮 警攔違停車逮2持毒1通緝

北市榮總旁科技執法12月1日上線 抓違規、併排停車

獨／移工併騎單車聊天 閃違停害台積電包商被輾亡有責

座車遭疑違停 蔣萬安競辦：廟方依規定申請路權

相關新聞

時力女將遭不當影射 官司討回

臉書粉絲團「莫羽靜與她的墨水故事」李姓管理員曾ＰＯ文，指時代力量前黨主席徐永明「吃補藥」，影射曾任藥師、前時力秘書長、現...

警包庇女友經營應召站 為保退休金易服社會勞動遭打臉

屏東一名警員包庇女友經營應召站，洩露警方臨檢勤務等訊息遭判刑確定，執行檢察官認為其身為警察知法犯法，不准易服社會勞動。該...

戀上假冒國外富商收包裹須繳關稅 女子險遭詐9萬元

69歲吳姓女子透過網路上認識自稱國外王姓男富商，他以甜言蜜語取得吳女信任後，寄了一個聲稱裝有黃金、珠寶價值百萬美元的包裹...

不滿違停被開罰單 女子派出所內罵警員「流氓」吃官司

52歲呂姓女子因不滿違規停車行為遭警員開罰單，在台南市警二分局中正派出所內涉嫌以「你們是流氓啦」，辱罵2名處理警員，台南...

內政部《國土計畫法》生效後更慘！ 宗教建築陷於不合法境地

我國宗教團體在土地利用方面，向來受到政府許多法令限制，故宗教團體所擁有的土地，常有借用「自然人名義」登記的情形，因而衍生了宗教團體財產被「出名人」侵吞的風險。為瞭解決這個問題，內政部主動提出《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》

北港鎮長候選人涉賄 30萬交保

雲林縣蕭姓北港鎮長候選人涉嫌透過競選總部成員分送里長每箱價值8千元茶葉賄選，檢警調前天搜索競選總部及28名里長住處，查扣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。