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稱徐永明「吃補藥」 莫羽靜判賠時力候選人吳佩芸7萬元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

臉書粉絲團「莫羽靜與她的墨水故事」李姓管理員曾PO文，稱時代力量前黨主席徐永明「吃補藥」，影射曾任藥師、前時力秘書長現為台中市議員候選人吳佩芸介入徐婚姻，刑事一審依誹謗罪判李拘役30日，吳再提民事求償100萬元，法院審酌李確實毀損其名譽，判李應給付吳7萬元，可上訴。

台中地院刑事判決指出，李男是臉書粉絲團「莫羽靜與她的墨水故事」管理員，2020年8月4日發文稱「徐永明你到底是為了什麼，在去年偷偷離婚呢，錢也給的超乾脆。我知道哦＜3有在吃補藥，身體很好喔」，意指徐和以藥師為業的吳間有婚外男女關係。

李隔天又發文稱「你們昨天為什麼，一直討論永明的前任？」「有人說，那已經分手了」、「去看她過去的職位，一點都不無辜好嗎？為什麼她可以，亮君就不行？」，影射指摘吳介入徐永明婚姻而毀損其名譽。

一審時，李坦承不諱，法院認為李的發文有具體指摘，而非單純抽象謾罵，損及吳的名譽，而李雖表示願和吳和解，但又說無法負擔任何金錢賠償，依誹謗罪判李拘役30日，得易科罰金。

吳佩芸再提刑事附帶民事損害賠償，主張李毀損其名譽，對李求償精神撫慰金100萬元；李未到庭辯論，僅提出書狀答辯稱，發文是針對徐永明，字裡行間未影射吳介入徐婚姻，貼文又被不詳人士製合成圖恣意加油添醋、肉搜，認為吳名譽受損和他無因果關係。

民事庭審酌，李男於偵查時，檢察官主張理由以其貼文說明徐永明離婚，並以關鍵字「有在吃補藥」暗示吳介入，因吳投身政治前為藥師，李以「吃」、「藥」影射吳、徐有不正當交往，且下面網友留言分別以「我懂了謝謝吳XX」、「可以GOOGLE關鍵字補『藥』」、「云云眾生」等。

民事庭認為李的貼文確實影射吳介入徐婚姻，而有毀損其名譽，考量雙方職業、收入及侵害程度等，判處李應給付吳7萬元。

吳佩芸現為台中市議員候選人。圖／報系資料照
吳佩芸現為台中市議員候選人。圖／報系資料照

徐永明 婚姻 離婚

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