雲檢出動逾百人搜索 北港鎮長候選人30萬交保4競總成員羈押

雲林地檢署查賄小組再出擊，昨天出動百餘名警調人員兵分多路，到北港鎮28名里長住家及蕭姓北港鎮長候選人的競總搜索，查獲大批茶葉禮盒，部分里長坦承收賄選，檢警調帶回蕭姓候選人及4名競選總部成員，訊後，蕭姓候選人今天諭知30萬元交保， 蕭男、林男、羅男、蔡男4名競選總部成員被雲林方法院裁定羈押禁見。

雲林地檢署檢察官施家榮指揮警政署電信偵查大隊第二隊、北港分局、虎尾分局、斗六分局、雲林縣刑警大隊、台中市刑警大隊、台中市第一分局、第三分局、警政署保安警察第二總隊刑警大隊、南投縣仁愛分局、雲林縣調查站、台中市調處、移民署中區事務大隊科偵隊、澎湖刑警大隊等共達百餘名警調人員，昨天起兵分多路，到北港鎮蕭姓鎮長候選人競選總部及28里的里長住家搜索。

由於這是北港地區疑為規模最大的一次賄選案，被傳喚的人數多，檢察官在北港分局開設臨時庭，對涉嫌的人進行偵訊，查賄小組除陸續傳喚北港鎮28名里長到案說明，同時帶回蕭姓北港鎮長候選人及其40歲蕭姓擔任競總工作的親屬，及林姓（63歲）競選服務處主任、羅姓（69歲）、蔡姓（34歲）男助選員等共5人進行偵訊。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，該案的蕭姓候選人之親屬蕭男、服務處主任林男、前司機羅男及服務處志工蔡男等人，從今年8月至10月間以每箱40罐（每箱約價值8000元）的高山茶葉，涉嫌向選區內的里長交付賄賂，尋求支持投票給蕭姓候選人，因而涉犯投票行賄罪嫌。

案經雲林地檢署檢察官指揮專案小組多日蒐證、監聽，昨天出動百餘人兵分多路發動搜索，扣得茶葉10箱及零星茶葉罐，並約談蕭姓候選人、蕭男、林男、羅男、蔡男及28名村里長等人到案說明，由檢察官黃立宇、葉喬鈞、黃薇潔、林欣儀、陳淑香、羅袖菁等多名檢察官進行複訊。

其中蕭男、林男、羅男、蔡男經檢察官訊問後，認涉犯選舉罷免法之交付賄賂罪嫌重大，有羈押必要，向雲林地方法院聲請羈押禁見，法院今天召開羈押庭裁定蕭男等四人羈押禁見，蕭姓候選人則經檢察官諭知30萬元交保，其餘里長則全數請回。