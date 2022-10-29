快訊

首都仇恨值／茶街疫後復甦 陳時中黑掉喚不回萬華人的心

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲檢出動逾百人搜索 北港鎮長候選人30萬交保4競總成員羈押

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署查賄小組再出擊，昨天出動百餘名警調人員兵分多路，到北港鎮28名里長住家及蕭姓北港鎮長候選人的競總搜索，查獲大批茶葉禮盒，部分里長坦承收賄選，檢警調帶回蕭姓候選人及4名競選總部成員，訊後，蕭姓候選人今天諭知30萬元交保， 蕭男、林男、羅男、蔡男4名競選總部成員被雲林方法院裁定羈押禁見。

雲林地檢署檢察官施家榮指揮警政署電信偵查大隊第二隊、北港分局、虎尾分局、斗六分局、雲林縣刑警大隊、台中市刑警大隊、台中市第一分局、第三分局、警政署保安警察第二總隊刑警大隊、南投縣仁愛分局、雲林縣調查站、台中市調處、移民署中區事務大隊科偵隊、澎湖刑警大隊等共達百餘名警調人員，昨天起兵分多路，到北港鎮蕭姓鎮長候選人競選總部及28里的里長住家搜索。

由於這是北港地區疑為規模最大的一次賄選案，被傳喚的人數多，檢察官在北港分局開設臨時庭，對涉嫌的人進行偵訊，查賄小組除陸續傳喚北港鎮28名里長到案說明，同時帶回蕭姓北港鎮長候選人及其40歲蕭姓擔任競總工作的親屬，及林姓（63歲）競選服務處主任、羅姓（69歲）、蔡姓（34歲）男助選員等共5人進行偵訊。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，該案的蕭姓候選人之親屬蕭男、服務處主任林男、前司機羅男及服務處志工蔡男等人，從今年8月至10月間以每箱40罐（每箱約價值8000元）的高山茶葉，涉嫌向選區內的里長交付賄賂，尋求支持投票給蕭姓候選人，因而涉犯投票行賄罪嫌。

案經雲林地檢署檢察官指揮專案小組多日蒐證、監聽，昨天出動百餘人兵分多路發動搜索，扣得茶葉10箱及零星茶葉罐，並約談蕭姓候選人、蕭男、林男、羅男、蔡男及28名村里長等人到案說明，由檢察官黃立宇、葉喬鈞、黃薇潔、林欣儀、陳淑香、羅袖菁等多名檢察官進行複訊。

其中蕭男、林男、羅男、蔡男經檢察官訊問後，認涉犯選舉罷免法之交付賄賂罪嫌重大，有羈押必要，向雲林地方法院聲請羈押禁見，法院今天召開羈押庭裁定蕭男等四人羈押禁見，蕭姓候選人則經檢察官諭知30萬元交保，其餘里長則全數請回。

被傳喚的里長有部分坦承收到茶葉，但有人則說沒收到，蕭等人則否認賄選，是否有更多茶葉禮盒流出，檢方將再進一步調查。

雲林查賄小組兵分多路到各里長住處及蕭姓北港鎮長候選人競總搜索並查扣大批茶葉。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄小組兵分多路到各里長住處及蕭姓北港鎮長候選人競總搜索並查扣大批茶葉。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄小組查扣大批疑用來賄選的茶葉。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄小組查扣大批疑用來賄選的茶葉。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄小組兵分多路到各里長住處及蕭姓北港鎮長候選人競總搜索並查扣大批茶葉。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄小組兵分多路到各里長住處及蕭姓北港鎮長候選人競總搜索並查扣大批茶葉。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄小組兵分多路到各里長住處及蕭姓北港鎮長候選人競總搜索並查扣大批茶葉。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄小組兵分多路到各里長住處及蕭姓北港鎮長候選人競總搜索並查扣大批茶葉。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄小組兵分多路到各里長住處及蕭姓北港鎮長候選人競總搜索並查扣大批茶葉。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄小組兵分多路到各里長住處及蕭姓北港鎮長候選人競總搜索並查扣大批茶葉。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄小組兵分多路到各里長住處及蕭姓北港鎮長候選人競總搜索並查扣大批茶葉。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄小組兵分多路到各里長住處及蕭姓北港鎮長候選人競總搜索並查扣大批茶葉。圖／雲林地檢署提供

北港 雲林 檢察官 2022大選

延伸閱讀

花蓮檢警查獲電風扇、茶葉賄選 村長候選人10萬交保 椿腳羈押

出席李建昌競總成立 陳時中批抹黑防疫不道德

影／基進競總成立表演飄中國風 候選人：未留意細節

新聞眼／薛瑞元夜赴競總 黨國界線模糊化

相關新聞

時力女將遭不當影射 官司討回

臉書粉絲團「莫羽靜與她的墨水故事」李姓管理員曾ＰＯ文，指時代力量前黨主席徐永明「吃補藥」，影射曾任藥師、前時力秘書長、現...

警包庇女友經營應召站 為保退休金易服社會勞動遭打臉

屏東一名警員包庇女友經營應召站，洩露警方臨檢勤務等訊息遭判刑確定，執行檢察官認為其身為警察知法犯法，不准易服社會勞動。該...

戀上假冒國外富商收包裹須繳關稅 女子險遭詐9萬元

69歲吳姓女子透過網路上認識自稱國外王姓男富商，他以甜言蜜語取得吳女信任後，寄了一個聲稱裝有黃金、珠寶價值百萬美元的包裹...

不滿違停被開罰單 女子派出所內罵警員「流氓」吃官司

52歲呂姓女子因不滿違規停車行為遭警員開罰單，在台南市警二分局中正派出所內涉嫌以「你們是流氓啦」，辱罵2名處理警員，台南...

內政部《國土計畫法》生效後更慘！ 宗教建築陷於不合法境地

我國宗教團體在土地利用方面，向來受到政府許多法令限制，故宗教團體所擁有的土地，常有借用「自然人名義」登記的情形，因而衍生了宗教團體財產被「出名人」侵吞的風險。為瞭解決這個問題，內政部主動提出《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》

北港鎮長候選人涉賄 30萬交保

雲林縣蕭姓北港鎮長候選人涉嫌透過競選總部成員分送里長每箱價值8千元茶葉賄選，檢警調前天搜索競選總部及28名里長住處，查扣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。