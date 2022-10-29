聽新聞
test
0:00 / 0:00
通緝犯謊報身分被識破 警附帶搜索驚見尖刀、狼牙棒
台北市警方日前路檢時識破何姓男子謊報身分，查明後發現何男身背4條通緝，逮捕並附帶搜索時還搜出尖刀及狼牙棒，詢後解送歸案外也依社會秩序法裁處。
南港警分局表示，日前員警路檢時盤查一輛汽車，後座21歲何男謊報身分，因眼神游移遭識破，查明身分發現何男有通緝身分。
據悉，何男因涉犯妨害自由、妨害秩序、傷害等案，遭桃園地檢、高雄地院、新北地檢、台南地院通緝，員警發現通緝犯後逮捕何男，附帶搜索時又在何男腰際搜出尖刀，在座車內找到狼牙棒，何男坦言持械防身，遭員警帶返偵辦。
警方表示，全案詢後依法解送何男歸案，另涉嫌違反社會秩序維護法部分，移送士林地院裁處；警方將持續盤查可疑人車，有心人士切勿以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言