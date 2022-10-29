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通緝犯謊報身分被識破 警附帶搜索驚見尖刀、狼牙棒

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前路檢時識破何姓男子謊報身分，查明後發現何男身背4條通緝，逮捕並附帶搜索時還搜出尖刀及狼牙棒，詢後解送歸案外也依社會秩序法裁處。

南港警分局表示，日前員警路檢時盤查一輛汽車，後座21歲何男謊報身分，因眼神游移遭識破，查明身分發現何男有通緝身分。

據悉，何男因涉犯妨害自由、妨害秩序、傷害等案，遭桃園地檢、高雄地院、新北地檢、台南地院通緝，員警發現通緝犯後逮捕何男，附帶搜索時又在何男腰際搜出尖刀，在座車內找到狼牙棒，何男坦言持械防身，遭員警帶返偵辦。

警方表示，全案詢後依法解送何男歸案，另涉嫌違反社會秩序維護法部分，移送士林地院裁處；警方將持續盤查可疑人車，有心人士切勿以身試法。

警方搜出尖刀及狼牙棒。記者李隆揆／翻攝
警方搜出尖刀及狼牙棒。記者李隆揆／翻攝

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