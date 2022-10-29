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花蓮檢警查獲電風扇、茶葉賄選 村長候選人10萬交保 椿腳羈押
花蓮新城鄉一名林姓村長候選人，涉嫌與劉姓女椿腳，共同以茶葉、電風扇、手工香皂等有價物品向選民行賄，檢警發動搜索，通知林、劉及可疑受賄民眾共10人到案，檢方訊問後認為兩人涉嫌違反選罷法嫌疑重大，劉羈押獲准，林以10萬元交保。
全案由花蓮檢警蒐證多日，本月27日由花蓮地檢署檢察官黃雅蘭指揮花蓮縣新城警分局、花蓮警分局，持法院核發的搜索票發動兩波搜索，到林、劉兩人住處等共6個地點，查扣涉嫌用來行賄的茶葉、電風扇、手工香皂等物品。
據了解，林、劉是朋友關係，林在選舉登記日前的今年7、8月間，以關懷長輩、關懷弱勢為名義，贈送價值數百元到上千元不等的手工香皂、茶葉、電風扇等禮品，給轄區有投票權的選民，並拜託「將來支持」；後來林也登記參選新城鄉某村村長。
檢察官訊問後，認為林姓村長候選人、劉姓樁腳共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，28日向花蓮地方法院聲請劉姓樁腳羈押禁見獲准，林姓村長候選人由檢察官諭知具保10萬元。
花蓮地檢署表示，目前已接獲7、80件情資，積極偵查中。檢方指出，贈禮拜票只要逾越社會相當性，就屬於賄選行為，檢警一定會嚴加查辦，期盼各候選人均能清白參選，共同端正選風。花蓮地檢署檢舉賄選專線（03）8230159、0800024099按4。
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