花蓮檢警查獲電風扇、茶葉賄選 村長候選人10萬交保 椿腳羈押

花蓮新城鄉一名林姓村長候選人，涉嫌與劉姓女椿腳，共同以茶葉、電風扇、手工香皂等有價物品向選民行賄，檢警發動搜索，通知林、劉及可疑受賄民眾共10人到案，檢方訊問後認為兩人涉嫌違反選罷法嫌疑重大，劉羈押獲准，林以10萬元交保。

全案由花蓮檢警蒐證多日，本月27日由花蓮地檢署檢察官黃雅蘭指揮花蓮縣新城警分局、花蓮警分局，持法院核發的搜索票發動兩波搜索，到林、劉兩人住處等共6個地點，查扣涉嫌用來行賄的茶葉、電風扇、手工香皂等物品。

據了解，林、劉是朋友關係，林在選舉登記日前的今年7、8月間，以關懷長輩、關懷弱勢為名義，贈送價值數百元到上千元不等的手工香皂、茶葉、電風扇等禮品，給轄區有投票權的選民，並拜託「將來支持」；後來林也登記參選新城鄉某村村長。

檢察官訊問後，認為林姓村長候選人、劉姓樁腳共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，28日向花蓮地方法院聲請劉姓樁腳羈押禁見獲准，林姓村長候選人由檢察官諭知具保10萬元。