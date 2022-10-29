台中家族企業詐騙吸金2000萬 豪宅搜出勞力士、名牌包

台中國順科技公司自稱從事整合行銷，今年卻遭多家廠商、離職員工抗議惡性倒閉，害他們血本無歸，期間陸續有人組成自救會、上網PO文揭露；台中第5分局蒐證後前往搜索，初步清查吳姓負責人以一家大小為員工，採家族企業模式詐騙2000多萬元，依加重詐欺、洗錢等罪嫌移送5人。

第5分局表示，經查國順吳姓負責人（26歲）的公司涉嫌吸金，對外誆稱可協助廠商拍片行銷，並將產品上架到各大電商平台增加曝光度販售，2020年起至今有上百家廠商砸錢，但國順近期卻無預警停業，辦公室人去樓空、電話也都無人接聽。

警方查，吳男經營公司採家族企業，由多名家人各自擔任公司幹部，並以吳為首對外策畫吸金，估計詐得2000多萬元，經報請檢方指揮兵分多路搜索，到吳價值千萬的住家查扣名牌包、勞力士名表等，還有現金115萬元，經查吳等一家金流不明，懷疑另涉有洗錢一事。

還有被害人上網踢爆，稱國順公司自稱通路整合行銷，對於抽成、合約避而不談，還畫大餅將目標營業額設定10億元，不少廠商投入資金就被卡死，但銷售成效卻不佳，PO者希望提醒更多人不要受害。