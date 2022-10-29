屏東查賄再有斬獲 2村里長現金買票遭查獲

屏東地檢署查察賄選再有斬獲，潮州鎮一位潘姓里長候選人及萬巒一位林姓村長候選人，透過樁腳發放現金賄選分被查獲，其中，林姓候選人10萬元交保。年底大選迄今為止，屏東已查獲3起賄選案，檢方表示，將進一步擴大偵辦，端正選風。

檢方表示，潮州鎮潘姓里長候選人，涉嫌透過陳姓女友向選民發放現金賄選，主任檢察官廖偉程、檢察官張鈺帛指揮內埔警分局成立專案小組偵辦，經調查相關事證，傳喚潘姓候選人、陳女到案說明，另帶回6位選民偵訊，其中部分民眾指證歷歷，承辦檢察官認為犯罪嫌疑重大，訊後諭令潘姓候選人、陳女限制住居。

此外，萬巒鄉林姓村長候選人與陳姓樁腳涉嫌現金買票，主任檢察官劉修言、檢察官鄭央鄉指揮內埔警分局偵辦，經搜索並傳訊8位選民到案，陳姓樁腳與部分選民均坦認交付及收受賄賂，並扣得現金2000元，訊後聲請羈押。屏東地方法院諭知林姓候選人及陳姓樁腳，各以10萬元及3萬元交保。