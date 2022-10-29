聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東選舉「賄聲賄影」 地檢署獲92件情資偵辦77件
距離選舉剩28天，台東賄選傳聞不斷，日前收押1縣議員候選人，地檢署截至目前已接獲92件賄選情資，其中已偵辦77件。地檢署呼籲勿買賣票，同時鼓勵檢舉，有高額檢舉獎金。
地檢署表示，接獲掌握到的賄選情資型態多為現金、包裹式及餐券買票等，有村里長、鄉鎮代表、鄉鎮長及縣議員候選人被檢舉，縣長部分則未接獲相關檢舉情資，檢警調持續查察。
隨著接近選舉投票日，選情逐漸升溫，賄選情資不斷湧入檢調單位，截至目前已接獲92件情資，其中已偵辦77件，日前偵辦1縣議員涉發放餐券賄選嫌疑重大，法院裁定收押禁見。
據了解，選情激烈的選區，傳聞1票喊到2至3千元，愈是接近投票日，價碼恐會增加。地檢署強調，檢警調一掌握到情資會立即偵辦、傳喚及約談涉案人，若有相關賄選資訊，鼓勵大家檢舉。
地檢署表示，賄選檢舉獎金縣市長5百萬元；縣議員2百萬元；鄉鎮市長、代表、村里長、樁腳等50萬元。全力打擊不肖選舉陣營以賄選、暴力、假消息等不法手段進行選舉行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言