台東選舉「賄聲賄影」 地檢署獲92件情資偵辦77件

距離選舉剩28天，台東賄選傳聞不斷，日前收押1縣議員候選人，地檢署截至目前已接獲92件賄選情資，其中已偵辦77件。地檢署呼籲勿買賣票，同時鼓勵檢舉，有高額檢舉獎金。

地檢署表示，接獲掌握到的賄選情資型態多為現金、包裹式及餐券買票等，有村里長、鄉鎮代表、鄉鎮長及縣議員候選人被檢舉，縣長部分則未接獲相關檢舉情資，檢警調持續查察。

隨著接近選舉投票日，選情逐漸升溫，賄選情資不斷湧入檢調單位，截至目前已接獲92件情資，其中已偵辦77件，日前偵辦1縣議員涉發放餐券賄選嫌疑重大，法院裁定收押禁見。

據了解，選情激烈的選區，傳聞1票喊到2至3千元，愈是接近投票日，價碼恐會增加。地檢署強調，檢警調一掌握到情資會立即偵辦、傳喚及約談涉案人，若有相關賄選資訊，鼓勵大家檢舉。