從市議員到里長 橋檢查賄連發！10月至少辦6賄選案

選戰倒數，橋頭地檢署加緊選舉查賄腳步，10月以來，檢調及警方至少偵辦6起違反舉罷法案件，展現「有聞必查有據，必辦之決心」，更多次遠赴偏區、山區會同警方及相關單位召開座談，更強調選舉期間查賄、制暴、賭盤及假訊息等重點工作。

橋頭地檢署於10月6日開出第一槍，偵辦首件高雄市議員涉嫌違反公職人員選舉罷免法案，此案為高雄第二選區市議員鄭姓候選人涉嫌以每桌4500元代價，席開20桌宴請約190名選民；訊後以10 萬元交保候傳。

接著，在「選舉查察聯繫中心」成立前夕，又陸續在10月11日、18日、19日及20日相繼偵辦涉賄的仁武區某徐姓鄰長、梓官區某歐姓里長候選人、旗山區某龔姓里長候選人、第4選區市議員劉姓候選人，其中涉案人中，還包括高雄首件以2千元現金的賄選案。

檢方又在26日偵辦，以市價500至1000元的茶葉禮盒涉嫌向選民賄選的美濃區陳姓里長候選人，截至目前為止，至少偵辦6起違反舉罷法案件，展現「有聞必查有據，必辦之決心」。

27日橋檢檢察長鍾和憲，率主任檢察官謝長夏、檢察官黃聖淵，會同警察局長林炎田遠赴六龜警分局舉辦「查察賄選防制暴力座談會」。

座談會上，鍾和憲特別提及，查賄工作如遇瓶頸，可立即向檢方反應、討論，檢察官一定會站在第一線指揮偵辦，並在選舉期間重點查緝賄選、防制暴力、選舉賭盤及假訊息。