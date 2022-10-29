雲林婦廚餘摻農藥毒死鄰犬 認罪求情二審改判5萬賠償

雲林施姓婦人不滿住家附近黑犬，經常在三更半夜吠叫，影響其日常生活，竟將農藥摻入雞頭、雞皮廚餘內，放在鄰居公司前草堆中，導致黑犬誤食中毒死亡，一審判3月併科罰金10萬元，她認罪後哭訴家境不好，付不出賠償金，法官認情輕法重，給予緩刑機會，並支付5萬損害賠償。

施婦說，她教育程度不高，是老實人，她承認犯罪，但先生身體不好，領有殘障手冊，無法工作，都只靠她種花生維生，因此，她家境不好，鄰居要求的賠償金額過高，根本無法賠償，希望法院可以從輕量刑，「給我一個機會」。

台南高分院合議庭指出，施婦於審理時已坦承犯行，考量她願意賠償2萬，鄰居則要求賠償10萬元，雖因賠償金額差距，無法與鄰居達成和解及獲得諒解，然審酌她所犯動物保護法第25條不得任意宰殺動物罪，因須併科20萬元以上200萬元以下罰金，縱使可以易服勞務，對經濟狀況不佳的她而言，恐是過苛負擔。

尤其不分情節輕重，均須併科最低20萬元罰金，相較其犯罪情節，在併科的罰金刑上有情輕法重，應予酌減。且為兼顧告訴人權益，改判施婦於緩刑期內應支付鄰居5萬元。

施婦因不耐住家附近鄰居飼養的黑犬「星星」吵鬧，去年8月17日，將摻有農藥「加保扶」成分的雞頭、雞皮等廚餘，放置在鄰居所經營公司出入口前草堆中，引誘星星食用，導致星星在其未繫繩的活動時間，誤食該廚餘後死亡。經飼主調閱監視器發現該廚餘是施婦放置，向動保機關及警方報案。

施婦否認故意毒狗，辯稱自己種田時被紅螞蟻咬的受不了，才買農藥並放在廚餘中攪拌要讓紅螞蟻食用，因為沒用完才拿去外面放置，是狗自己沒綁好去翻找誤食才會中毒。