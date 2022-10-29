快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

酒駕男衝撞陳其邁明大岡山後援會造勢舞台管制區 1人受傷

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

九合一選戰進入巷戰，各候選人忙舉辦造勢活動；今晨饒姓男子駕車行經岡山阿公店路時，失控衝撞高雄市長候選人陳其邁，即將在明天舉行的農漁水利後援會大岡山造勢舞台管制區，整輛車卡在舞台下方，導致鷹架、護欄受損，饒男僅受輕傷，但被警方查出酒駕

陳其邁明天的大岡山造勢活動舞台鷹架已大致架設完成，周圍放置護欄及交通錐，規畫管制區。

今天凌晨1時8分左右，29歲的饒姓男子駕車沿河華路內側車道、由東往西方向行駛，行經該處造勢活動的管制路段的入口，卻未轉向或煞車，直接衝撞管制區沿途護欄和交通錐，車子最後卡在舞台下方搭建的鷹架中。

轄區岡山警分局前鋒派出所獲報，和救護員趕抵，發現饒男下巴流血，手腳擦挫傷，所幸傷勢不嚴重，先將饒送醫治療。饒在醫院治療時，經院方抽血檢測換算酒測值，高達每公升1.08毫克，饒涉嫌酒駕，卻辯稱不勝酒力。

由於選舉造勢活動的主辦單位，在現場特別設置車輛改道的警告號牌進行管制，但饒男仍硬闖，詳細肇事原因，由警方進一步調查釐清，警詢後先依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市饒姓男子今晨駕車直衝高市長候選人陳其邁將在明天舉行的農漁水利後援會大岡山造勢舞台管制區，車子卡在舞台下方搭建的鷹架中。圖／翻攝社會事新聞影音
高市饒姓男子今晨駕車直衝高市長候選人陳其邁將在明天舉行的農漁水利後援會大岡山造勢舞台管制區，車子卡在舞台下方搭建的鷹架中。圖／翻攝社會事新聞影音
饒姓男子今晨駕車直衝高市長候選人陳其邁將在明天舉行的農漁水利後援會大岡山造勢舞台管制區，警方事後查出他酒駕。圖／翻攝社會事新聞影音
饒姓男子今晨駕車直衝高市長候選人陳其邁將在明天舉行的農漁水利後援會大岡山造勢舞台管制區，警方事後查出他酒駕。圖／翻攝社會事新聞影音
饒姓男子今晨駕車直衝高市長候選人陳其邁將在明天舉行的農漁水利後援會大岡山造勢舞台管制區，車子卡在舞台下方鷹架，人受輕傷，但被警方查出酒駕。圖／翻攝社會事新聞影音
饒姓男子今晨駕車直衝高市長候選人陳其邁將在明天舉行的農漁水利後援會大岡山造勢舞台管制區，車子卡在舞台下方鷹架，人受輕傷，但被警方查出酒駕。圖／翻攝社會事新聞影音
饒姓男子今晨駕車直衝高市長候選人陳其邁將在明天舉行的農漁水利後援會大岡山造勢舞台管制區的護欄和交通錐，車子最後卡在舞台下方搭建的鷹架中。圖／翻攝社會事新聞影音
饒姓男子今晨駕車直衝高市長候選人陳其邁將在明天舉行的農漁水利後援會大岡山造勢舞台管制區的護欄和交通錐，車子最後卡在舞台下方搭建的鷹架中。圖／翻攝社會事新聞影音

岡山 酒駕 陳其邁

延伸閱讀

中油大林廠大火 居民圍廠抗爭

陳水扁跟上「抓漏風」 秀18歲青澀照宣傳公民權投票

衛福部官員夜會陳時中 藍批不中立：輔選國家隊成形？

工安意外凸顯大林蒲遷村案的重要 陳其邁：市府會加速

相關新聞

從市議員到里長 橋檢查賄連發！10月至少辦6賄選案

選戰倒數，橋頭地檢署加緊選舉查賄腳步，10月以來，檢調及警方至少偵辦6起違反舉罷法案件，展現「有聞必查有據，必辦之決心」...

台中家族企業吸金2000萬 豪宅搜出勞力士、名牌包

台中國順科技公司自稱從事整合行銷，今年卻遭多家廠商、離職員工抗議惡性倒閉，害他們血本無歸，期間陸續有人組成自救會、上網P...

屏東查賄再有斬獲 2村里長現金買票遭查獲

屏東地檢署查察賄選再有斬獲，潮州鎮一位潘姓里長候選人及萬巒一位林姓村長候選人，透過樁腳發放現金賄選分被查獲，其中，林姓候...

台東選舉「賄聲賄影」 地檢署獲92件情資偵辦77件

距離選舉剩28天，台東賄選傳聞不斷，日前收押1縣議員候選人，地檢署截至目前已接獲92件賄選情資，其中已偵辦77件。地檢署...

雲林婦廚餘摻農藥毒死鄰犬 認罪求情二審改判5萬賠償

雲林施姓婦人不滿住家附近黑犬，經常在三更半夜吠叫，影響其日常生活，竟將農藥摻入雞頭、雞皮廚餘內，放在鄰居公司前草堆中，導...

酒駕男衝撞陳其邁明大岡山後援會造勢舞台管制區 1人受傷

九合一選戰進入巷戰，各候選人忙舉辦造勢活動；今晨饒姓男子駕車行經岡山阿公店路時，失控衝撞高雄市長候選人陳其邁，即將在明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。