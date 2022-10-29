酒駕男衝撞陳其邁明大岡山後援會造勢舞台管制區 1人受傷
九合一選戰進入巷戰，各候選人忙舉辦造勢活動；今晨饒姓男子駕車行經岡山阿公店路時，失控衝撞高雄市長候選人陳其邁，即將在明天舉行的農漁水利後援會大岡山造勢舞台管制區，整輛車卡在舞台下方，導致鷹架、護欄受損，饒男僅受輕傷，但被警方查出酒駕。
陳其邁明天的大岡山造勢活動舞台鷹架已大致架設完成，周圍放置護欄及交通錐，規畫管制區。
今天凌晨1時8分左右，29歲的饒姓男子駕車沿河華路內側車道、由東往西方向行駛，行經該處造勢活動的管制路段的入口，卻未轉向或煞車，直接衝撞管制區沿途護欄和交通錐，車子最後卡在舞台下方搭建的鷹架中。
轄區岡山警分局前鋒派出所獲報，和救護員趕抵，發現饒男下巴流血，手腳擦挫傷，所幸傷勢不嚴重，先將饒送醫治療。饒在醫院治療時，經院方抽血檢測換算酒測值，高達每公升1.08毫克，饒涉嫌酒駕，卻辯稱不勝酒力。
由於選舉造勢活動的主辦單位，在現場特別設置車輛改道的警告號牌進行管制，但饒男仍硬闖，詳細肇事原因，由警方進一步調查釐清，警詢後先依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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