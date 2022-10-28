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10名新北前、現任議員將入監 明起需每天向派出所報到

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等11人均被最高法院判刑確定。新北地檢署啟動防逃機制，透過警方送達通知書，10名前、現任議員需每天向戶籍地派出所報到，直至入監服刑。

高敏慧等11位黨籍包含國民黨、民進黨與親民黨的議員，被控將補助款額度「賣」給需要經費辦活動的業者。

官司纏訟多年，最高法院本月27日依對於職務上行為收受賄賂罪，判高敏慧5年、何淑峯4年10月、金中玉3年10月徒刑定讞，另判楊寶猜5年、王淑惠5年、吳天麟6年5月、顏世雄3年6月、呂世喜4年、宋進財4年、徐陳麗華4年10月徒刑定讞；朱佩瑛在更一審時坦承收賄，並繳交犯罪所得，判刑2年並宣告緩刑3年，未上訴第三審而確定。

新北地檢署啟動防逃機制，今天透過警方將通知書送到高敏慧等10位需入監服刑的前、現任議員手中，從明天起他們必須每天向戶籍地派出所報到，直至入監服刑。

其中僅呂世喜較特別，因先前才剛做完換肝開刀手術，目前人仍在高雄長庚。

新北市現任議員高敏慧等10人因「賣預算回扣案」判決確定需入監服刑，新北檢啟動防逃機制，明天起10人需每天向派出所報到直至入監服刑。圖／聯合報系資料照
新北市現任議員高敏慧等10人因「賣預算回扣案」判決確定需入監服刑，新北檢啟動防逃機制，明天起10人需每天向派出所報到直至入監服刑。圖／聯合報系資料照

議員 新北 收賄

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