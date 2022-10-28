台建中心執行長許銘文 起訴求刑9年獲判無罪

台北地院今天就大巨蛋案宣判，其中時任財團法人台灣建築中心執行長許銘文，與台建中心副理蔡秀芬、工程師顏正雄及審議委員簡賢文、林裕昌，當初遭檢方指控未替大巨蛋避難性能設計把關，罔顧公共安全，許銘文起訴時一度遭求刑9年，但北院比對相關事證及證詞，認定當初簡、林二人意見並不影響評定結果，難謂許、蔡、顏等人圖利遠雄及使公務員登載不實，判決上述5人全部無罪。

檢方當時起訴台建中心許銘文等5人，受內政部委託從事建築物防火避難性能設計審查，對於大巨蛋公共安全如此重要的公共事務，竟圖利遠雄做出不實內容的評定書，由許銘文指示顏正雄跳過相關規定，未經遠雄修改製作最終版計畫書並取得審議委員同意，便在大巨蛋建築防火避難性能設計審查同意書上簽名。

檢方懷疑，許銘文等人涉嫌藉此護航遠雄取得內政部營建署審查許可，再經外審機關審核通過後，轉請北市府建管處核發建造執照，使遠雄免於北市府2011年7月3日改善期限前未能取得建照所生損失，認為許等人涉犯貪汙圖利、刑法公文書登載不實等罪。