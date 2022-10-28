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台建中心執行長許銘文 起訴求刑9年獲判無罪

聯合報／ 記者蔣永佑王聖藜／台北即時報導

台北地院今天就大巨蛋案宣判，其中時任財團法人台灣建築中心執行長許銘文，與台建中心副理蔡秀芬、工程師顏正雄及審議委員簡賢文、林裕昌，當初遭檢方指控未替大巨蛋避難性能設計把關，罔顧公共安全，許銘文起訴時一度遭求刑9年，但北院比對相關事證及證詞，認定當初簡、林二人意見並不影響評定結果，難謂許、蔡、顏等人圖利遠雄及使公務員登載不實，判決上述5人全部無罪。

檢方當時起訴台建中心許銘文等5人，受內政部委託從事建築物防火避難性能設計審查，對於大巨蛋公共安全如此重要的公共事務，竟圖利遠雄做出不實內容的評定書，由許銘文指示顏正雄跳過相關規定，未經遠雄修改製作最終版計畫書並取得審議委員同意，便在大巨蛋建築防火避難性能設計審查同意書上簽名。

檢方懷疑，許銘文等人涉嫌藉此護航遠雄取得內政部營建署審查許可，再經外審機關審核通過後，轉請北市府建管處核發建造執照，使遠雄免於北市府2011年7月3日改善期限前未能取得建照所生損失，認為許等人涉犯貪汙圖利、刑法公文書登載不實等罪。

北院合議庭比對顏、簡、林等人證詞及相關事證，發現身為審議委員的簡、林二人當時提出的意見，並不在本案評定範圍內，不影響評定結果，因此兩人簽屬同意書，自不會構成行使業務登載不實文書罪，許、蔡、顏因此也不會構成圖利及行使公務員登載不實公文書罪；即便蔡、顏曾坦承犯罪，但檢方所提證據不足以證明上述犯行，因此判決5人無罪。

台北地院在大巨蛋案中，判決台灣建築中心執行長許銘文及審議委員等5人全部無罪。圖／聯合報系資料照片
台北地院在大巨蛋案中，判決台灣建築中心執行長許銘文及審議委員等5人全部無罪。圖／聯合報系資料照片

大巨蛋 建築

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