眷改案趙藤雄行賄9000萬「求刑24年判7年」 法官：已重判

遠雄集團創辦人趙藤雄因「大巨蛋」案被訴、求刑24年，檢方論處趙證交法、行賄罪等堂堂7大罪狀，趙不認罪；台北地院審理，認定趙5個行賄罪，判有期徒刑7年，趙違反證交法相關案情判無罪。

趙藤雄行賄判有罪對象是新北市議員周勝考、新北市城鄉局科長海治平、營建署城鄉發展前分署長洪嘉宏、廠商徐宏宇、「白手套」黃慶銘5人，不正利益有金錢、人蔘禮盒、蔘精及提供土方工程的承攬利益。

合議庭認定，趙藤雄行賄含既遂與期約，眷改案方面賄款數高達9000多萬元，實支750萬元，至於趙涉違反證券交易法多罪，因罪證不足判決無罪。

合議庭說，趙藤雄雖曾犯行賄罪，2015年12月25日已判決確定，「大巨蛋案」中趙藤雄的犯罪時間落在在2012年6月到2013年12月，因此不構成累犯。

關於檢方求處趙藤雄有期徒刑24年，一審只判7年，合議庭表示，趙涉金融案件部分不構成犯罪，只認定趙相關行賄犯行，行賄罪法定刑度是3年以下有期徒刑，趙藤雄各次犯行分別量處2年有期徒刑左右，已是重判。

判決書指出，趙藤雄為加速推動土城開發案，將「大巨蛋案」等遠雄集團的土方清運工程交由周勝考的勝益營造公司承攬，周因此要求新北市政府城鄉局科長海治平加速舉辦公聽會，疏通反對意見幫趙護航。

趙藤雄另以10萬8675元的「正官庄人蔘禮盒」、「花蓮遠雄悅來飯店免費食宿」行賄海治平協助土城開發案、護航新莊安泰開發案的都市計畫審議速度。

合議庭認為，趙藤雄法治觀念淡薄，貪圖私利，為求遠雄建設能順利得標眷改案，與公務員期約甚至交付賄賂，助長公務員收賄惡習，損及國民對國家公務員依法廉潔行政的信賴，破壞國家法治與企業形象。