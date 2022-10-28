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天福案疑雲 金門民眾狀告楊鎮浯等3人圖利背信

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

繼日前狀告金門縣長楊鎮浯的父親特權買酒，民眾王經軍今天又到金門地檢署狀告以楊鎮浯、李增財、楊應雄為首的金門縣府、金酒公司團隊在2019年執政後，立即與大陸天福集團簽『十年秘密合約』，合約中沒有規範保證金、履約金與包銷量，更沒有違約金等保護措施，連金門最知名的黑金剛也被貼上「天福」字樣在大陸銷售，王經軍說，楊鎮浯等3人涉嫌觸犯刑法貪污治罪條例圖利以及刑法背信等罪，他說這份合約簡直是「喪權辱縣」。

針對王姓男子的一在狀告，金酒公司副總經理與發言人陳啟展表示，他們不斷公開說明，但王持續刻意曲解事實誤導大眾，金酒公司表示遺憾，希望司法迅速釐清，以維護金酒公司專業經營，以及避免金酒公司聲譽受影響，他也呼籲勿以政治目的打擊金酒經營，還給金酒公司單純專業的經營環境。

王經軍今天告發天福案，他表示，金酒公司建廠70年來，多數時期的經營團隊無不戰戰兢兢，台灣與大陸地區的總經銷都公開徵選招標，但是金酒廈門公司在2019年與天福集團簽訂「戰略合作協議」卻未公開評選且簽定後，才送總公司核備，完全忽視原有的規範，協議內容更採保密方式進行，規避議會與外界檢視的企圖相當明確，他怒指，任何不公開、不透明且傷害金酒的事情就是傷害金門鄉親。

王經軍提到，金酒廈門公司針對各級經銷早已訂定嚴謹經銷內容，在合約年限、履約金額、履約量、違約金都有明確規範，但與天福簽訂「戰略合作協議」卻毫無規範，甚至還出現「買十送一，直接返還上千萬元促銷金的圖利作為」。導致天福僅在第一次簽約時大量採購近16萬瓶產品，之後的訂購量就每況愈下，近兩年甚至停擺，導致數萬瓶包材與成品嚴重滯留在金酒倉庫中。

王經軍也說，聯名雙品牌規劃，更讓金酒公司淪為天福集團貼牌代工廠，像曾用於新加坡馬習會的黑金剛高梁酒、暢銷的荷瓶高粱與一心無二等品項都貼上『天福』字樣銷往大陸，但此舉為何僅圖利天福，台灣的黑松、統一、維他露等經銷商都不能在這些暢銷酒品，烙上他們的Logo。

針對王經軍的指控，金酒公司回應，品牌聯名共同呈現在產品，為近來行銷趨勢，國內外各大品牌均常用，金酒的品牌註冊均為自有，不會有喪失品牌所有權的情形，更不可能如他如言將喪失經營權。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自稱熱愛金門的民眾王經軍今天到金門地檢署狀告楊鎮浯、李增財、楊應雄為首的金門縣府、金酒公司團隊與大陸天福集團簽『十年秘密合約』，涉嫌觸犯刑法貪污治罪條例圖利以及刑法背信等罪。記者蔡家蓁／攝影
自稱熱愛金門的民眾王經軍今天到金門地檢署狀告楊鎮浯、李增財、楊應雄為首的金門縣府、金酒公司團隊與大陸天福集團簽『十年秘密合約』，涉嫌觸犯刑法貪污治罪條例圖利以及刑法背信等罪。記者蔡家蓁／攝影
金門民眾王經軍今天到金門地檢署狀告楊鎮浯、李增財、楊應雄3人涉嫌觸犯刑法貪污治罪條例圖利以及刑法背信等罪，他說天福案簡直是「喪權辱縣」。記者蔡家蓁／攝影
金門民眾王經軍今天到金門地檢署狀告楊鎮浯、李增財、楊應雄3人涉嫌觸犯刑法貪污治罪條例圖利以及刑法背信等罪，他說天福案簡直是「喪權辱縣」。記者蔡家蓁／攝影

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