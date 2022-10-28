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高雄某里長候選人送茶葉禮盒涉賄　遭檢調送辦10萬交保

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

選戰接近，檢調加緊查賄腳步，近日橋頭地檢署指揮偵辦，美濃區某陳姓里長候選人涉嫌以市價500至1000元的茶葉禮盒，要求選民投票支持；被依嫌違反公職人員選舉罷免法案送辦；檢方向法院聲請羈押禁見，地院審理後，諭知10萬元交保候傳。

地檢署主任檢察官謝長夏、檢察官周子淳10月26日指揮高雄市調查處及旗山警分局調查，美濃區某里長候選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法案，並通知涉案的陳姓候選人到案說明。

檢方訊後，認他涉嫌以市價500至1000元的茶葉禮盒，向選民要求投票支持，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。

地院審理後，認無羈押之必，諭知陳姓里長候選人以10萬元交保，對此，檢方已對裁定提出抗告。

橋頭地檢署今年10月24日成立「選舉查察聯繫中心」，由專人24小時接聽檢舉電話；檢方強調，對檢舉人身分有嚴謹保密措施，因此呼籲民眾勇於檢舉不法共同為乾淨選舉努力。

近日橋頭地檢署指揮偵辦，美濃區某陳姓里長候選人涉嫌以市價500至1000元的茶葉禮盒，要求選民投票支持。記者陳弘逸／攝影
近日橋頭地檢署指揮偵辦，美濃區某陳姓里長候選人涉嫌以市價500至1000元的茶葉禮盒，要求選民投票支持。記者陳弘逸／攝影

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