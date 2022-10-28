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丁允恭臉書PO親密合照算性騷擾 二審判更重的理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院通過彈劾，移送懲戒法院，一審去年判丁撤職並停止任用2年；案件上訴，懲戒法院二審今廢棄原判決，自為改判撤職並停止任用3年，全案確定。

丁允恭2013年10月訂婚後，因職務結識女記者並交往，兩人在高雄市新聞局長辦公室、職務宿舍交媾4次，女方兩度墮胎。女記者2017年北上工作，想與丁分手，丁為挽回，在臉書上傳親密合照，兩人情事曝光。

一審認為，丁允恭身為高階公務員，應保持高尚品格、端正舉止、謹慎從事，卻任性地在辦公室發生性行為，還貿然在臉書公開親密合照，行為放蕩不檢。

至於丁允恭在臉書張貼的合照，看不出有性意味或性別歧視意涵，並不構成性騷擾；丁允恭婚前單身狀態，縱使同時與數名女子來往，也不構成放蕩行為；丁婚後仍和女記者互動，女記者以生病等各種理由，請丁給予金錢援助，雙方對話也不構成性騷擾，均不併付懲戒。

監察院不服提上訴，懲戒法院二審認為，性騷擾並不侷限於具有「性意味」為前提，丁允恭在臉書上公開與女記者的親密合照，雖約10分鐘後就下架，但造成女記者感受到冒犯。

二審指出，女記者因照片被傳是「破壞家庭的小三」，深受流言所苦，讓女記者在社會性別中受到負面評價，影響與其他異性交友的機會，認定丁公開親密合照的行為，已構成性騷擾。

至於女記者拒絕有意分手，丁試圖挽回，雙方對話多為有關彼此生活現況，或女記者請求丁金錢資助獲允諾匯款資助等，不構成性騷擾。另丁允恭在訂婚期間與女記者往來，此部分與他的職務無關，不違反現行公務員服務法規定。

二審認為，一審判決認定丁允恭臉書上傳親密合照，不符性騷擾防治法要件，適用法令有所違誤，其餘部分認事用法，並無不妥，故廢棄原判決，並審酌性別平等是社會和諧的重要基礎，性騷擾嚴重破壞社會秩序，改判丁較重的懲戒處分。

總統府前發言人丁允恭和電視台女記者在辦公室發生性行為，二審改判撤職停止任用3年。圖／聯合報系資料照片
總統府前發言人丁允恭和電視台女記者在辦公室發生性行為，二審改判撤職停止任用3年。圖／聯合報系資料照片

丁允恭 性騷擾 分手

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