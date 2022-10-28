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大巨蛋案李述德「議約不是議到離婚」判9年 法官：損台北市利益

聯合報／ 記者王聖藜蔣永佑／台北即時報導

財政部前部長李述德於台北市政府財政局長任內與遠雄集團議約「大巨蛋」案，被控圖利廠商30億元，檢方起訴李並求刑10年；李無罪答辯，台北地院審理，痛批李是高階公務員卻有辱官箴，依圖利罪判他有期徒刑9年，褫奪公權5年。

判決書說，李述德是大巨蛋案甄審委員、召集人暨會議主席、議約主談人，經時任台北市長馬英九指示議約事項全權授權他決定，李為圖遠雄巨蛋聯盟不法利益，違背促參條例規定及市府公告的「大巨蛋案」申請須知規定。

法官認定，李述德於主持議約、甄審會議時以「我一直強調我今天是議約結婚，不是議約到離婚」等語，顯露積極支持遠雄巨蛋聯盟與市府簽約的想法，並蓄意罔顧專業意見或反對意見，一再損害台北市政府權利。

判決指出，李述德附和遠雄巨蛋，大幅讓議約對象減免違約金責任，另就營運權利金的支付，又虛捏市府高層已與遠雄巨蛋達成合意，造成公務員與受市府委任的森海公司不敢表達意見，有關地上權、營運資產、違約金、營運權利金，全部朝對市府不利的方向發展，直接圖利遠雄巨蛋。

李述德審判時否認犯行，不過，法院傳證多名專家證人均證稱，李述德的決策對於市府未來回收利益已造成嚴重影響，致市府後續難以監督遠雄巨蛋聯盟依約履行，市府受有巨大的財政上損失。

判決量刑理由指出，李述德身為高階公務員卻未能秉公行事、克守法令，罔顧台北市民的信賴，違法圖利遠雄巨蛋聯盟，有辱官箴，破壞國家法治，而且損及國家公務員形象，不應該薄懲。

判決書說，李述德犯後猶飾詞狡辯，犯後態度難認良好，李過去無犯罪前科，審酌他是美國曼卡托大學企業管理項士、任公職40年、現為退休兼職教授，量處他有期徒刑9年，褫奪公權5年。

財政部前部長李述德因大巨蛋案判刑9年。本報資料照片
財政部前部長李述德因大巨蛋案判刑9年。本報資料照片

李述德 台北市長 公務員

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