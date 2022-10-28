補教名師「卓澔」縱火求和解 再遭判給付班主任250萬

台中補教名師「卓澔」李慎廣多年前和同業糾紛，一度到陳姓班主任家丟汽油彈縱火，訴訟期間為求和陳和解，由教材出版公司居中協調談妥給百萬現金、讓陳拿賣教案抽成。陳控訴李沒拍教案害他拿不到權利金起訴求償250萬元，法院審理後不採信李辯詞，判李應給付陳250萬元，可上訴。

陳男主張，李是高中數學科補教名師，在台中開私立中儒林文理短期補習班、卓酷數學家教班，李因和某圖書出版公司長期合作，拍攝相關數學教材光碟對外販售，並由李或其嫡傳老師授課。

陳表示，因自己和李都是以中部地區升大學重考班補習教育為業，彼此有競爭關係，另互有訴訟糾紛，由於李2012年7月16日到他家縱火，訴訟期間李有意和解，並由相關教材廠商居中協調後，雙方口頭議定，李給付現金350萬元、給他賣教材課程的百分之15權利金。

陳指出，李事後沒配合製作教材害他拿不到權利金，且李因縱火案2016年最高法院駁回確定，卻沒到案執行被通緝，而2人當初以總額600萬元和解，扣掉其中350萬元由李的妻子承擔債務，認為李債務不履行部分尚有250萬元，提損害賠償對他求償。

李抗辯稱，陳男不能舉證雙方約定給付教材百分之15權利金是給他的賠償金，根據契約也已經給付陳350萬元等條件完畢，也爭執對於教案、線上教學相關契約內容，認為陳控訴他侵權、給付不能多有瑕疵。