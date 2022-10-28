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收受趙藤雄賄絡、行賄其他議員 周勝考犯3罪判10年

聯合報／ 記者蔣永佑王聖藜／台北即時報導

大巨蛋案今台北地院宣判，與遠雄集團董事長趙藤雄往來甚篤的國民黨新北市議員周勝考，因護航遠雄土城開發案，各依貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益罪、行求賄絡罪判刑9年6月、1年，違反公司法虛增資本額判刑6月，合併執行刑10年；其餘施壓核發農用證明、偽造會議紀錄、虛灌垃圾清運費則獲判無罪。

判決指出，周勝考與趙藤雄為舊識，周勝考經營的勝益營造也長期承攬遠雄相關工程的土方清運，趙藉此變相給付行賄周勝考，而周則利用自己新北市議員身分，就遠雄土城開發案，在2012年3月開發案進入環評階段，負責施壓護航新北市城鄉局、環保局，加速審查程序。

同時，周勝考在開發案環評公聽會前，協助趙藤雄疏通反對開發案的土城在地市議員林銘仁，並試圖透過張姓中間人行賄林200萬元遭拒。而在2012年5月公聽會完成後，周勝考為持續護航開發案，多次列席環評審查會並試圖發言影響審查進行。

此外，周勝考為求勝億營造能順利承攬大巨蛋土方清運，符合對於投標業者資本額的門檻規定，以行繼續收受不正利利益，指使公司王姓總經理、會計、營造助理等人物偽造不實股東繳納股款文件，向金主借款完成勝益增資登記後便返還款項，使主觀機關登記不實，因此涉犯公司法未繳納股款罪。

國民黨新北市議員周勝考在大巨蛋案中，因護航遠雄土城開發案收賄、行賄及違反公司法虛增資本額，合併遭判刑10年。圖／聯合報系資料照片
國民黨新北市議員周勝考在大巨蛋案中，因護航遠雄土城開發案收賄、行賄及違反公司法虛增資本額，合併遭判刑10年。圖／聯合報系資料照片

大巨蛋 趙藤雄 遠雄 貪汙

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