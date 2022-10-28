趙藤雄一審遭判7年 遠雄：收到判決書後研擬後續作為

台北地院審理「大巨蛋」案，遠雄創辦人趙藤雄涉行賄與證交法等罪，判處有期徒刑7年。遠雄今天表示，目前尚未收到判決書，遠雄集團與員工同一陣線，堅信同仁並無不法，為捍衛員工權益，收到判決書後會一併研擬後續作為。

整起「大巨蛋案」由多名檢察官偵查，2017年起訴，由於案情複雜異常，審理中後段遇疫情變數，前後歷時5年結案；廣義「大巨蛋案」包括「本案」、「遠雄人壽掏空案」、「新北市土地工程弊案」、「眷改案」等。

遠雄下午發布回應稿，遠雄副總經理楊舜欽表示，大巨蛋招標過程，遠雄集團一切依法、依契約辦理，其審查過程也依程序進行，並無從中獲取不當利益。

對於趙藤雄的判決結果，楊舜欽表示很遺憾法官沒有採納他的理由，目前尚未收到判決書，遠雄集團與員工同一陣線，堅信同仁並無不法，為捍衛員工權益，收到判決書後會一併研擬後續作為。