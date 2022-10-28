聽新聞
test
0:00 / 0:00
趙藤雄一審遭判7年 遠雄：收到判決書後研擬後續作為
台北地院審理「大巨蛋」案，遠雄創辦人趙藤雄涉行賄與證交法等罪，判處有期徒刑7年。遠雄今天表示，目前尚未收到判決書，遠雄集團與員工同一陣線，堅信同仁並無不法，為捍衛員工權益，收到判決書後會一併研擬後續作為。
整起「大巨蛋案」由多名檢察官偵查，2017年起訴，由於案情複雜異常，審理中後段遇疫情變數，前後歷時5年結案；廣義「大巨蛋案」包括「本案」、「遠雄人壽掏空案」、「新北市土地工程弊案」、「眷改案」等。
遠雄下午發布回應稿，遠雄副總經理楊舜欽表示，大巨蛋招標過程，遠雄集團一切依法、依契約辦理，其審查過程也依程序進行，並無從中獲取不當利益。
對於趙藤雄的判決結果，楊舜欽表示很遺憾法官沒有採納他的理由，目前尚未收到判決書，遠雄集團與員工同一陣線，堅信同仁並無不法，為捍衛員工權益，收到判決書後會一併研擬後續作為。
楊舜欽表示，為求永續經營，遠雄集團已積極推行專業經理人制度，強化公司治理及法規遵循機制等，並建立良好公司組織及文化、內部控制制度，符合法令規範，公司以完成接班，各事業體均正常運作、穩定成長，集團財務與運作不受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言