丁允恭辦公桌嘿咻女記者 法院二審改判撤職停止任用3年

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院11比0通過彈劾，移送懲戒法院，一審去年判丁撤職並停止任用2年；案件上訴，懲戒法院二審今廢棄原判決，改判撤職並停止任用3年，全案確定。

丁允恭2013年10月訂婚後，因職務結識這名電視台女記者，兩人交往，在高雄市新聞局長辦公室、職務宿舍交媾4次，女方兩度墮胎。女記者2017年北上工作，想與丁分手，丁為挽回，在臉書上傳親密合照，兩人情事曝光。

一審指出，丁允恭身為高階公務員，應保持高尚品格、端正舉止、謹慎從事，卻任性地在辦公室發生性行為，還貿然在臉書公開親密合照，行為放蕩不檢。

監院彈劾時稱女記者擔心丁再將兩人私密照流出，曾要求對方刪除，認為丁的行徑構成性騷擾防治法「性騷擾」，但一審認為照片看不出有性意味或性別歧視意涵，就算女記者擔心其他私密照流出而要求刪除，只能認為有違反公務員服務法「公務員應謹慎」規定，難認定性騷擾。