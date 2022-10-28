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雲林首樁選民說要賣票被抓 另有鄉代候選人賄選被羈押

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣連日來頻傳賄選，檢警調查賄小組昨天再出動，「1日3破」一連破獲三件賄選，其中東勢鄉林姓鄉民代表候選人被羈押禁見，另一名鄉民代表候選人也被五萬元具保候傳，一名企圖想要「賣票」的選民非但票沒賣成，反被以兩萬元具保候傳。

距選舉不到1個月，雲林地檢署及警、調、移民、政風所的選舉查賄小組，昨天檢察官兵分多天到海線幾個鄉鎮展開搜索，一日內接連查獲3件賄選案件。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，東勢鄉林姓鄉民代表候選人指示吳姓樁腳10月間，以每票1000元向該選區的選民交付賄賂，請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。雲林地檢署檢察官蔡少勳10月26日向法院聲請羈押該吳姓樁腳獲准後，經蒐集相關事證。

昨天再度指揮台西分局、刑事警察局中部打擊犯罪中心、雲林刑大、雲林調查站、內政部移民署雲林專勤隊，將林姓鄉民代表候選人拘提到案，經訊問後，認為林姓鄉民代表候選人涉違反選罷法罪嫌重大，有羈押必要，今天向法院聲請羈押禁見獲准。

另雲林縣議員第五選區有一名吳姓選民，今年10月間致電向蘇姓議員候選人，稱他手邊可拉到幾十票，他願意賣票以支持蘇姓議員候選人。即被蘇姓議員候選人嚴詞拒絕，但吳姓選民已涉選民向候選人要求賄賂罪嫌，檢察官蔡少勳接獲情資後指揮蒐證，昨天約談吳姓選民，訊後諭知2萬元具保候傳。

褒忠鄉張姓鄉民代表候選人於10月間以醬油禮盒（價值200元），向該選區多名選民交付賄賂，並請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌，檢察官黃薇潔指揮追查，昨天約談張姓代表候選人及選民等4人到案說明，選民均自動繳回不法所得醬油禮盒。張姓鄉民代表候選人訊問後，諭知5萬元具保候傳。

雲林縣東勢鄉林姓鄉民代表候選人涉嫌以現金買票，連同他的吳姓樁腳被羈押禁見。圖／雲林地檢署提供
雲林縣東勢鄉林姓鄉民代表候選人涉嫌以現金買票，連同他的吳姓樁腳被羈押禁見。圖／雲林地檢署提供
四湖鄉吳姓鄉民涉嫌向某議員候選人要求賣票，經搜證後今天被以兩萬元具保候傳。圖／雲林地檢署提供
四湖鄉吳姓鄉民涉嫌向某議員候選人要求賣票，經搜證後今天被以兩萬元具保候傳。圖／雲林地檢署提供
褒忠鄉張姓鄉民代表候選人涉以醬油禮盒向選民賄選，被以五萬元具保候傳。圖／雲林地檢署提供
褒忠鄉張姓鄉民代表候選人涉以醬油禮盒向選民賄選，被以五萬元具保候傳。圖／雲林地檢署提供

雲林 檢察官 議員

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