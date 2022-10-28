雲林首樁選民說要賣票被抓 另有鄉代候選人賄選被羈押

雲林縣連日來頻傳賄選，檢警調查賄小組昨天再出動，「1日3破」一連破獲三件賄選，其中東勢鄉林姓鄉民代表候選人被羈押禁見，另一名鄉民代表候選人也被五萬元具保候傳，一名企圖想要「賣票」的選民非但票沒賣成，反被以兩萬元具保候傳。

距選舉不到1個月，雲林地檢署及警、調、移民、政風所的選舉查賄小組，昨天檢察官兵分多天到海線幾個鄉鎮展開搜索，一日內接連查獲3件賄選案件。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，東勢鄉林姓鄉民代表候選人指示吳姓樁腳10月間，以每票1000元向該選區的選民交付賄賂，請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。雲林地檢署檢察官蔡少勳10月26日向法院聲請羈押該吳姓樁腳獲准後，經蒐集相關事證。

昨天再度指揮台西分局、刑事警察局中部打擊犯罪中心、雲林刑大、雲林調查站、內政部移民署雲林專勤隊，將林姓鄉民代表候選人拘提到案，經訊問後，認為林姓鄉民代表候選人涉違反選罷法罪嫌重大，有羈押必要，今天向法院聲請羈押禁見獲准。

另雲林縣議員第五選區有一名吳姓選民，今年10月間致電向蘇姓議員候選人，稱他手邊可拉到幾十票，他願意賣票以支持蘇姓議員候選人。即被蘇姓議員候選人嚴詞拒絕，但吳姓選民已涉選民向候選人要求賄賂罪嫌，檢察官蔡少勳接獲情資後指揮蒐證，昨天約談吳姓選民，訊後諭知2萬元具保候傳。