警政署選舉治安維護指揮所揭牌 全力守護選舉平順進行

警政署下午舉行「111年地方公職人員選舉暨憲法修正案複決案」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，內政部徐國勇部長率同警政署長黃明昭及全國22縣市警察局長，共同宣示維護選舉治安決心。

這次地方公職人員選舉暨憲法修正案複決案，11月26日舉行投開票，九合一地方公職人員選舉應選總席次共有1萬1023席，參與競選候選人近2萬人，競爭激烈。

徐國勇宣示貫徹維護選舉治安決心，並在警政署大禮堂與各警察機關連線視訊，瞭解選舉相關維安作為，期勉做好「精準打擊選舉犯罪」、「全力維護選舉治安」、「強化防範不法干擾」、「關懷同仁鼓舞士氣」等工作，以達成「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」目標。