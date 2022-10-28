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警政署選舉治安維護指揮所揭牌 全力守護選舉平順進行

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署下午舉行「111年地方公職人員選舉暨憲法修正案複決案」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，內政部徐國勇部長率同警政署長黃明昭及全國22縣市警察局長，共同宣示維護選舉治安決心。

這次地方公職人員選舉暨憲法修正案複決案，11月26日舉行投開票，九合一地方公職人員選舉應選總席次共有1萬1023席，參與競選候選人近2萬人，競爭激烈。

徐國勇宣示貫徹維護選舉治安決心，並在警政署大禮堂與各警察機關連線視訊，瞭解選舉相關維安作為，期勉做好「精準打擊選舉犯罪」、「全力維護選舉治安」、「強化防範不法干擾」、「關懷同仁鼓舞士氣」等工作，以達成「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」目標。

徐國勇對於各警察機關全面動員，以及警察犧牲陪伴家人時間，長時投入查賄制暴及選舉治安維護工作，特別表達感謝；他說這次選舉還有18歲投票權公投，警察局會和地檢署、調查局合作，確保過程平順。

警政署下午舉行「111年地方公職人員選舉暨憲法修正案複決案」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，內政部徐國勇部長率同警政署長黃明昭及全國22縣市警察局長，共同宣示維護選舉治安決心。記者廖炳棋/翻攝
警政署下午舉行「111年地方公職人員選舉暨憲法修正案複決案」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，內政部徐國勇部長率同警政署長黃明昭及全國22縣市警察局長，共同宣示維護選舉治安決心。記者廖炳棋/翻攝
警政署下午舉行「111年地方公職人員選舉暨憲法修正案複決案」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，內政部徐國勇部長率同警政署長黃明昭及全國22縣市警察局長，共同宣示維護選舉治安決心。記者廖炳棋/翻攝
警政署下午舉行「111年地方公職人員選舉暨憲法修正案複決案」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，內政部徐國勇部長率同警政署長黃明昭及全國22縣市警察局長，共同宣示維護選舉治安決心。記者廖炳棋/翻攝
警政署下午舉行「111年地方公職人員選舉暨憲法修正案複決案」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，內政部徐國勇部長率同警政署長黃明昭及全國22縣市警察局長，共同宣示維護選舉治安決心。記者廖炳棋/翻攝
警政署下午舉行「111年地方公職人員選舉暨憲法修正案複決案」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，內政部徐國勇部長率同警政署長黃明昭及全國22縣市警察局長，共同宣示維護選舉治安決心。記者廖炳棋/翻攝

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