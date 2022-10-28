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駕照考不過找「代考集團」幫忙 卻因一照三用露餡

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

檢警查出雲林地區有代考集團，專替被吊銷駕照或無法通過駕考的民眾處理駕照，依偽造文書、戶籍法等罪起訴。圖為新北地檢署。
檢警查出雲林地區有代考集團，專替被吊銷駕照或無法通過駕考的民眾處理駕照，依偽造文書、戶籍法等罪起訴。圖為新北地檢署。
溫姓男子聽聞中部有專辦替人代考汽機車駕照的集團，花費9萬元請託對方，讓集團內洪姓男子頂替他的身分，到雲林監理站參加考試、領取駕照。未料因洪男至少替三個人頂替代考，重複的照片引起雲林監理站注意報警，案件才曝光。

新北地檢署依戶籍法、偽造文書等罪，起訴溫男、代考的洪男與協助轉交身分證的洪女、負責拉客的蔡男等4人，代考集團的主嫌徐男則因死亡獲不起訴處分。

檢警調查，該代考集團行之有年，專替因前科被吊銷駕照的人偽造駕照，或是因不識字而無法通過駕照筆試的人代考。

溫男前年9月藉由蔡男介紹，以9萬元酬勞請託代考集團協助他考取駕照，並將身分證、照片等物品交給蔡男，蔡男再交給洪女轉交給徐男，由徐男將洪男照片換貼到溫男身分證，再由其他人持身分證冒名溫男取得駕照。

未料核發駕照時，雲林監理站見洪男照片竟跟其他到監理站考駕照的人一模一樣，報警處理，檢警介入調查才發現背後竟有專替民眾辦理的代考集團，清查找出另兩起相關案件，依偽造文書、戶籍法等罪起訴涉案溫男、蔡男、洪男與洪女，主嫌徐男因死亡，獲不起訴處分。

駕照 監理站

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