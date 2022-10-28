批陳其邁非長庚醫師遭汙衊？ 議員候選人告陳競總

無黨籍市議員候選人王文心、李柏融，批高雄市長陳其邁以前在選舉公報，刊登「長庚醫院醫師」經歷，是「不實登載」，但遭陳競選總部反批「惡意抹黑」，今天下午他們到高雄地檢署，提告陳競總涉嫌違反選罷法。

陳其邁競選總部發言人高閔琳在10月26日，便直接拿出林口長庚醫院當年發出的證書，強調陳其邁是經國家考試合格的醫師，特別是林口長庚醫院副院長、醫教會主席簡榮南在受訪時，說在長庚醫院實習就是醫師養成的一部分。高並提出長庚醫院所發的證書，表示清楚寫著「陳其邁醫師」，也載明陳其邁實習的起訖時間。

「我哪一句抹黑了？歪曲事實了？」王文心說，陳競總在選舉期間不該汙衊候選人，認為高閔琳提出的證書，正可以說明事實。

反萊豬醫師蘇偉碩今天以王文心競總發言人身分，陪王文心、李柏融提告，他要陳其邁在選舉公報印出前，趕緊改正經歷，不要誤導民眾。他說，如果3天內陳其邁沒拿出醫師證明，就證明所謂的長庚醫師是假的，就成為「白賊市長」，今天先將高閔琳列被告、把陳其邁列「潛在被告」。

王文心按鈴申告前，對高閔琳抗議，如有不實，要高閔琳3天內對她提告。李柏融也要高3天內道歉。