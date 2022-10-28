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男警偕女警違法調六百多筆個資 前妻怒：她是小三不願和解

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市陳姓警員懷疑李姓前妻出軌，與黃姓女同事利用警局查詢系統，調閱前妻與其友人6百多筆資料，新北地檢署依違反個資法起訴。新北地方法院今開準備庭，兩名警員當庭認罪，但前妻無法接受黃員稱「是學長指使」，求審判長重判，審判長替黃員緩頰稱「女人已經不理性，在感情當中女人更不理性」，給黃員一個月與前妻談和解。

檢方調查，陳員與李妻感情生變，前年11月起利用多名同事公務帳號，登入警局查詢系統追蹤調閱李妻、李妻親戚與友人共4人行蹤，連黃姓女同事也利用公務帳號登入系統查詢李妻行蹤，直至去年6月，陳員利用3位同事帳號，調閱了6百多筆資料，依個資法起訴兩人。

新北院今開準備程序審理。陳員當庭認罪，陳的辯護人說，在偵查程序時，陳員就有取得前妻原諒，願意看在小孩的份上與他和解，請求審判長審酌判處5月以下徒刑，緩刑2年，並願意支付國庫5至15萬元罰金，接受12小時法治教育。

黃員亦表示認罪，她當庭灑淚稱是因一時不察，聽信學長陳員指示才會協助他查詢公務系統，造成被害人受到侵害，非常抱歉，想請法官安排調解，其辯護人則稱，黃員身為公務員，是家裡的支柱，如未被判緩刑須停職，將造成經濟壓力。

前妻不接受黃員說法，向審判長表示「黃員是小三，卻說跟陳員不熟」，她也有向黃員提起侵害配偶權的民事訴訟，認為黃員態度不佳，「希望法官讓她坐牢」，審判長回應說「法官很難當」，要兼顧兩造權益，指出黃員是初犯，且在庭上承認犯行。

前妻再發話，說她沒有犯罪，卻被利用公務系統跟蹤，「活在恐懼之中，身邊朋友都害怕」，審判長則替黃員緩頰稱「女人已經不理性，在感情當中更不理性」，希望兩方也可以和解，請前妻將想說的話透過寫信交給他，也給黃員一個月的時間與前妻談和解，並替陳員預定下月3日與前妻開調解庭。

陳姓、黃姓兩名警員透過公務系統調閱陳員前妻行蹤，被起訴個資法，新北院今開準備庭，兩人當庭認罪，並求前妻原諒，但前妻認為黃員態度不佳不願與她和解，法官以「感情中的女人不理性」替黃員緩頰。圖／聯合報系資料庫
陳姓、黃姓兩名警員透過公務系統調閱陳員前妻行蹤，被起訴個資法，新北院今開準備庭，兩人當庭認罪，並求前妻原諒，但前妻認為黃員態度不佳不願與她和解，法官以「感情中的女人不理性」替黃員緩頰。圖／聯合報系資料庫

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