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金門檢調開第一槍！洪姓縣長候選人遭搜索3萬交保飭回

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門檢調開第一槍！距離年底五合一選舉，僅剩不到30天，外界都高度關注目前金門查賄的進度，金門地檢署今天中午表示，日前接獲檢舉情資，指出有縣長候選人公然發放來源不明快篩劑尋求支持，經搜索約談，檢察官複訊後，認為無羈押之必要，諭令3萬元交保。

金門地檢署今天表示，今年5月間有洪姓縣長候選人公然向選民發放來源不明快篩劑尋求支持，他們經持續蒐證後，於昨日會同法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局金城分局等單位，持搜索票，搜索該洪姓候選人之競選總部、住處等處所，並逐一約詢洪姓候選人及關係人到案說明。

對於遭檢調搜索，記者多次聯繫洪姓候選人，電話未接聽。

據了解，洪姓候選人在5月26日時，在浯島城隍廟免費發放快篩劑，當時吸引大批民眾到場排隊，還有不少人是全家總動員到場；當時洪在受訪時表示，這批快篩是有善心人士得知金門鄉親迫切需要快篩劑，就指定他代為發放「快篩劑」，這位台灣的善心人士拋磚引玉。希望大家一起來做善事，讓社會更詳和。

金門地檢署呼籲候選人，應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可利用選舉查察聯繫中心之檢舉專線：0800-024-099撥通後再按4，24小時均有值班同仁接聽，或者是掃描該署QR code得以通訊軟體LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。

金門洪姓縣長候選人在今年5月份時，在浯島城隍廟發放快篩劑，吸引大批民眾排隊，現場也出現不少警察到場錄影蒐證。記者蔡家蓁／攝影
金門洪姓縣長候選人在今年5月份時，在浯島城隍廟發放快篩劑，吸引大批民眾排隊，現場也出現不少警察到場錄影蒐證。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署今天表示，有縣長候選人公然發放來源不明快篩劑尋求支持，經搜索約談，檢察官複訊後，諭令3萬元交保飭回。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署今天表示，有縣長候選人公然發放來源不明快篩劑尋求支持，經搜索約談，檢察官複訊後，諭令3萬元交保飭回。記者蔡家蓁／攝影

金門 快篩

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