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金門男酒醉開車上路 睡著追撞2車輛這下GG了

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門在昨晚發生一起酒駕追撞的交通事故，一名年約50歲的傅姓男子疑似喝醉後堅持開車，沒想到在停等紅綠燈時睡著，追撞前面2輛自小客車，好在人員都僅是輕傷，警方獲報趕抵現場，對3輛車的駕駛進行酒測，傅姓男子的酒測值超標，高達0.85毫升，全案依公共危險罪移請金門地方檢察署偵辦。

金湖分局今天表示，在昨天晚上20時30分許，傅姓男子駕駛一輛黑色自用小客車，沿金湖鎮伯玉路3段往4段方向行駛，在伯玉路及瓊義路口，追撞前方停等紅燈的兩輛藍色跟黑色自用小客車，造成藍色自小客車駕駛頸部拉傷、第二部黑色自小客車駕駛左膝擦挫傷，肇事駕駛則未受傷。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，經對三方駕駛實施酒測，第一、二部藍色及黑色自小客車駕駛初步排除酒後駕車行為，第三部黑色自小客車駕駛酒測值超標；全案依公共危險罪移請金門地方檢察署偵辦，傅男酒醒後除了要面臨罰單外，還要支付一筆不小的修理3輛車費用。

金湖分局提醒駕駛人酒駕為全民公敵，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條條文提高刑責修正，警方除加強路檢取締酒駕外，也再次提醒民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，如果餐敘可能飲酒時，建議多利用「酒後代駕服務」、「指定駕駛」或改搭計程車，以保障安全，避免發生憾事，造成難以彌補的傷害。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門一名傅姓男子疑似喝醉後開車，沒想到在停等紅綠燈時睡著，追撞前面2輛自小客車。圖／警方提供
金門一名傅姓男子疑似喝醉後開車，沒想到在停等紅綠燈時睡著，追撞前面2輛自小客車。圖／警方提供
金門在昨晚發生一起酒駕追撞的交通事故，一名年約50歲的傅姓男子疑似喝醉後堅持開車，沒想到在停等紅綠燈時睡著，追撞前面2輛自小客車。圖／警方提供
金門在昨晚發生一起酒駕追撞的交通事故，一名年約50歲的傅姓男子疑似喝醉後堅持開車，沒想到在停等紅綠燈時睡著，追撞前面2輛自小客車。圖／警方提供

酒駕 酒測 金門

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