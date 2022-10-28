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詐領國務機要費 吳淑珍、馬永成、林德訓修法獲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前總統陳水扁妻子吳淑珍涉嫌與前後兩任總統辦公室主任馬永成、林德訓，詐領2740萬餘元國務機要費，後因修法免罰獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁妻子吳淑珍涉嫌與前後兩任總統辦公室主任馬永成、林德訓，詐領2740萬餘元國務機要費，後因修法免罰獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁妻子吳淑珍因涉嫌與前後兩任總統辦公室主任馬永成、林德訓，詐領2740萬餘元國務機要費，當年遭特偵組起訴，但因日前會計法修法廢止刑罰，高等法院已判決免訴確定，台北地檢署今依刑事訴訟法犯罪後法律廢止刑罰者，不得再予追溯的規定，處分吳、馬、林3人不起訴。

檢方原起訴吳淑珍涉嫌自2002年7月至2006年3月間，向親友四處蒐集各類消費發票，在陳水扁同意下，交由馬永成、林德訓用以詐領國務機要費，合計金額達2740萬252元。一審扁、珍均遭判無期徒刑，馬、林二人也各判20年及16年重刑。

後來今年5月，立法院三讀通過《會計法》第99條之1修法，將國務機要費除罪化；今年7月15日，高等法院更二審時，依新法將扁、珍、馬、林及出納陳鎮慧5人均判決免訴，案經台高檢不上訴後免訴確定。

【中央社／台北28日電】

前總統陳水扁妻子吳淑珍、前總統府秘書長馬永成、林德訓涉詐領國務機要費案，因法律廢止刑罰判決免訴確定。台北地檢署今天將最高檢察署先前移送的相關案件予以不起訴處分。

台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，台灣高等法院更二審7月15日就國務機要費案、洗錢案部分宣判。

更二審判決指出，陳水扁、吳淑珍、時任幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧以及被告蔡銘哲、郭銓慶，有關涉及國務機要費貪污罪、偽造文書罪及所涉洗錢部分，均為免訴。

判決指出，國務機要費（貪污、偽造文書）及所涉洗錢部分，因為會計法第99條之1於111年6月15日修正公布，解除95年12月31日前國務機要計畫費用相關人員之財務責任，並免除刑事責任。本案有關詐領國務機要費時間，均在95年12月31日之前，因此被告等人行為後法律廢止刑罰，判決免訴。

最高檢察署先前就吳淑珍、馬永成、林德訓涉嫌詐領國務機要費案核轉台北地檢署偵辦。檢察官認為，吳淑珍、馬永成、林德訓涉嫌貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，因犯罪後法律已廢除其刑罰，不得再予追訴，今天將3人不起訴處分。

國務機要費 吳淑珍

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