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洩林秉樞疫苗紀錄 前衛生署長醫師女兒等3人被起訴
民進黨立委高嘉瑜家暴案後，男主角林秉樞又因特權疫苗事件，遭資深媒體人朱凱翔揭露林的疫苗施打紀錄。衛福部根據疫苗紀錄電腦頁面，查出洩漏來源為北市聯合醫院，循線追出前衛生署長侯勝茂之女侯君穎、前立委黃昭順之女陳菁徽兩位醫師，涉嫌洩漏疫苗紀錄截圖照片給朱男，台北地檢署今依違反個資法將3人起訴。
起訴3人中，有個署長父親的侯君穎為北市聯合醫院內湖門診部主任，母親亦為聯醫仁愛院區前院長劉秀雯；陳菁徽多年前一度欲接任母親的國民黨不分區立委席位，現任職於捲入林秉樞特權疫苗風的禾馨婦產科；朱凱翔則是資深政治記者，這次選舉中為多名藍營政要獻策，還有個明星級的主播老婆吳宇舒。
去年12月13日，朱凱翔在個人臉書粉專「不演了新聞台」，就林秉樞疑似在禾馨特權疫苗一事，揭露林男疫苗施打紀錄的電腦翻拍照片，衛福部於是立刻展開徹查，發現該電腦畫面疑似出自北市聯醫系統，轉交給聯醫展開行政調查。後來聯醫查出，侯君穎曾查詢過林秉樞疫苗施打紀錄，經約談侯女，侯女坦承翻拍系統網頁畫面，聯醫於是將她函送北檢偵辦。
侯女原向檢方辯稱，自己不知為何翻拍照片會外流，後來才改口承認曾將照片傳到僅有她與陳女、朱男3人的Line群組。檢方勘驗3人群組對話紀錄，發現侯女曾刪除「要外流可以，但請用翻拍」之對話，同時陳女還將該翻拍照片轉發到其他朋友群組，並轉述侯女表示「可以外流」。
檢方認定，疫苗施打紀錄等病歷屬於特種個資，侯女利用職務違法蒐集、翻拍林秉樞疫苗施打紀錄，並刻意外流供媒體爆料，因此將侯女及共犯陳女、朱男依法起訴。
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