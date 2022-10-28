桃園專勤隊查工地非法移工 雜草堆下竟有人頭

移民署桃園專勤隊自26日起發動4波查察行動，帶回大批非法移工和逾期停留外僑。記者陳俊智／翻攝 移民署桃園專勤隊接獲非法移工線報，自26日起連續發動4波查察搜捕行動，過程中，有非法移工為了逃跑，跟專勤隊幹員玩起躲貓貓，但最後都被一一找出；專勤隊表示，此次行動共查獲3名非法雇主、44名非法移工、10名逾期停留外僑和3名非法打工的合法移工，後續除收容安置，也將追究相關人員行政與刑事責任。

桃園專勤隊表示，此次查察行動地點分別有桃園、楊梅等地，除專勤隊員，桃園市政府勞動局、楊梅分局也都派員協同，由於工地充滿危險性，所以此次行動採取口袋戰術，先將人驅離工地至安全地帶，再逐一收網清查。

查察過程中，有非法移工為了逃跑，不惜從三樓高的工地鷹架攀盪至地面，還有人玩軍事迷彩，將整片雜草披在身上匿蹤，又或者拿芭蕉葉遮擋身影，但最後都被幹員一一識破帶回，全案調查後依入出國及移民法及就業服務法送辦。