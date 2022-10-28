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桃園專勤隊查工地非法移工 雜草堆下竟有人頭

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

移民署桃園專勤隊自26日起發動4波查察行動，帶回大批非法移工和逾期停留外僑。記者陳俊智／翻攝
移民署桃園專勤隊自26日起發動4波查察行動，帶回大批非法移工和逾期停留外僑。記者陳俊智／翻攝
移民署桃園專勤隊接獲非法移工線報，自26日起連續發動4波查察搜捕行動，過程中，有非法移工為了逃跑，跟專勤隊幹員玩起躲貓貓，但最後都被一一找出；專勤隊表示，此次行動共查獲3名非法雇主、44名非法移工、10名逾期停留外僑和3名非法打工的合法移工，後續除收容安置，也將追究相關人員行政與刑事責任。

桃園專勤隊表示，此次查察行動地點分別有桃園、楊梅等地，除專勤隊員，桃園市政府勞動局、楊梅分局也都派員協同，由於工地充滿危險性，所以此次行動採取口袋戰術，先將人驅離工地至安全地帶，再逐一收網清查。

查察過程中，有非法移工為了逃跑，不惜從三樓高的工地鷹架攀盪至地面，還有人玩軍事迷彩，將整片雜草披在身上匿蹤，又或者拿芭蕉葉遮擋身影，但最後都被幹員一一識破帶回，全案調查後依入出國及移民法及就業服務法送辦。

桃園專勤隊長荊少安表示，專勤隊會針對轄內可能藏匿非法移工的處所不定期執行擴大查處專案，並向上究責，再次呼籲國人切勿僱用非法移工。如有發現任何非法移工的行蹤，也可以向各地專勤隊提出檢舉。

移民署桃園專勤隊自26日起發動4波查察行動，帶回大批非法移工和逾期停留外僑。記者陳俊智／翻攝
移民署桃園專勤隊自26日起發動4波查察行動，帶回大批非法移工和逾期停留外僑。記者陳俊智／翻攝

移工 桃園 移民署

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