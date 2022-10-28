女直播主遭勒脖硬上 男狂粉性侵一、二審都判4年6月

台中林姓男子愛慕直播平台的1名女直播主，追求未獲回應境由愛生恨，接連恐嚇「要報復」、「妳也不用直播了」，對方上門想勸林別騷擾，竟慘遭他勒脖壓上床性侵，犯後還瞎扯女子瘀青是自己白血病，林一審被依強制性交罪判4年6月，林上訴又不出庭，二審予以駁回，仍可上訴。

檢警調查，林男因單戀女直播主卻沒結果，2020年5月22日就傳「我要公開我們的照片」、「只要我想要，妳讓我爽，一切沒事」、「我就想要報復」、「妳也不用想直播了，妳自己搞砸的」恐嚇逼女子出來見面。

女子心生畏懼只能到林住處赴約，未料慘遭強拉進房間，林還不顧她試圖再三周旋、拒絕性交，仍壓著她雙手並勾住脖子扯掉內衣、褲子硬上得逞。

台中地院一審時，林僅坦承有傳訊恐嚇、當天2人也有性交，但否認硬上辯稱沒有違反她意願，還瞎扯女子手臂多處瘀傷是因為她罹患「白血病」造成的。

女子指證歷歷，表示和林男從沒交往過，林僅是單方面喜歡她，但2人都沒有男女朋友間的親密行為，且她遇害後也前往精神治療，被鑑定出罹患創傷症候群。

一審考量，林男是女子的粉絲卻性侵她，造成女子身心嚴重受創，依強制性交罪判他4年6月；林男不服上訴，主張量刑過重。

台中高分院二審認為，一審期間林男犯行事證明確，並審酌林是擔任直播主女子的粉絲，雙方有直播平台上的往來，但彼此並無男女情感，林卻基於自身情慾預謀強暴性侵女子，犯後又空言否認，以含糊未明、真偽不知的證物混淆心證，犯後態度不佳。