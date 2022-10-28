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太陽花學運攻占行政院官司落幕 這2人破壞拒馬有罪定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

2014年3月23日，太陽花學運攻占行政院，警方驅離時爆發流血衝突。圖／聯合報系資料照片
2014年3月23日，太陽花學運攻占行政院，警方驅離時爆發流血衝突。圖／聯合報系資料照片
太陽花學運8年前攻占行政院魏揚等人更一審判決公訴不受理確定，但許順治、李冠伶進入行政院時破壞拒馬間的鎖鏈、鐵絲，被依損壞公務員職務上掌管物品罪各判刑4月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

2014年3月18日，以大學生為主的反服貿協議群眾占領立法院，23日夜間行政院也被攻陷。「攻占行政院」案中，魏揚等多人被起訴煽惑他人犯罪，一審判決無罪，另有11人因妨害公務、毀損公物等罪名判決有罪。

二審依煽惑他人犯罪改判魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭、許順治有罪，最高法院將魏揚等7人與李冠伶部分撤銷發回更審，認為「公民不服從」是表達政治意見的特殊形式與最後手段，並引德國「抵抗權」為例，指我國憲法雖未明文規定，但應加以承認。

更一審認為，魏揚等7人被控煽惑他人犯罪部分，行政院一審時已對檢方起訴侵入建築物的87名被告撤告，效力包括魏揚等7人先前鼓動、教唆群眾進攻行政院的部分，直接判公訴不受理確定。

但更一審指出，許順治、李冠伶進入行政院時破壞拒馬間的鎖鏈、鐵絲等手段，具有暴力性，非最後不得已手段，且不符緊急避難要件，構成犯罪，維持一審判刑4月，得易科罰金；最高法院駁回上訴，全案定讞。

太陽花學運攻占行政院案件當事人許順治（左一）、魏揚（中），及律師尤伯祥。圖／聯合報系資料照片
太陽花學運攻占行政院案件當事人許順治（左一）、魏揚（中），及律師尤伯祥。圖／聯合報系資料照片

行政院 魏揚 拒馬

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