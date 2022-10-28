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苗栗後龍鎮長選舉傳賄選 4人交保候傳
苗栗縣後龍鎮長選舉傳出疑似賄選情事，陳姓女子等9人涉嫌為某鎮長候選人以每戶6000元代價賄選，檢警昨天發動搜索，帶回多人調查，其中陳女等4人分別被檢察官諭知20萬到3萬元不等金額交保候傳，其餘涉案人都請回。
檢方表示，檢察官張文傑指揮苗栗縣警局刑警大隊及苗栗、頭份、通霄、大湖警分局及刑事局偵查第四大隊、第六大隊、移民署中區事務大隊及法務部調查局苗栗縣調查站共70名司法警察，共同偵辦這起賄選案。
經向法院聲請搜索票獲准，專案小組昨天持23張搜索票兵分多路發動搜索，傳喚涉案的陳姓女子等9人，還有涉收受賄賂的選民20人到案說明。經訊問釐清案情後，查扣現金23萬1300元、選民名冊、筆記型電腦、智慧型手機，任職於某候選人總部的陳姓女子及其他3人因涉嫌賄選嫌疑重大，檢察官分別諭知20萬、6萬、3萬元不等金額交保候傳，其餘涉案人等都請回。
苗栗地檢署表示，苗栗查賄團隊迄今掌握賄選情資，都能從速、從嚴偵辦，以維護選舉公平、公正為首要目標，絕不使心存僥倖者有機可乘。所有檢舉賄選案件都有嚴謹的保密措施，請民眾勇於檢舉不法（檢舉專線：0800-024099按4），共同為乾淨選舉努力。
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