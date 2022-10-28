苗栗後龍鎮長選舉傳賄選 4人交保候傳

苗栗縣後龍鎮長選舉傳出賄選，檢警昨天發動搜索調查，涉案陳姓女子等4人交保候傳。聯合報資料照片 苗栗縣後龍鎮長選舉傳出疑似賄選情事，陳姓女子等9人涉嫌為某鎮長候選人以每戶6000元代價賄選，檢警昨天發動搜索，帶回多人調查，其中陳女等4人分別被檢察官諭知20萬到3萬元不等金額交保候傳，其餘涉案人都請回。

檢方表示，檢察官張文傑指揮苗栗縣警局刑警大隊及苗栗、頭份、通霄、大湖警分局及刑事局偵查第四大隊、第六大隊、移民署中區事務大隊及法務部調查局苗栗縣調查站共70名司法警察，共同偵辦這起賄選案。

經向法院聲請搜索票獲准，專案小組昨天持23張搜索票兵分多路發動搜索，傳喚涉案的陳姓女子等9人，還有涉收受賄賂的選民20人到案說明。經訊問釐清案情後，查扣現金23萬1300元、選民名冊、筆記型電腦、智慧型手機，任職於某候選人總部的陳姓女子及其他3人因涉嫌賄選嫌疑重大，檢察官分別諭知20萬、6萬、3萬元不等金額交保候傳，其餘涉案人等都請回。