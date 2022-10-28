快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗後龍鎮長選舉傳賄選 4人交保候傳

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮長選舉傳出賄選，檢警昨天發動搜索調查，涉案陳姓女子等4人交保候傳。聯合報資料照片
苗栗縣後龍鎮長選舉傳出賄選，檢警昨天發動搜索調查，涉案陳姓女子等4人交保候傳。聯合報資料照片
苗栗縣後龍鎮長選舉傳出疑似賄選情事，陳姓女子等9人涉嫌為某鎮長候選人以每戶6000元代價賄選，檢警昨天發動搜索，帶回多人調查，其中陳女等4人分別被檢察官諭知20萬到3萬元不等金額交保候傳，其餘涉案人都請回。

檢方表示，檢察官張文傑指揮苗栗縣警局刑警大隊及苗栗、頭份、通霄、大湖警分局及刑事局偵查第四大隊、第六大隊、移民署中區事務大隊及法務部調查局苗栗縣調查站共70名司法警察，共同偵辦這起賄選案。

經向法院聲請搜索票獲准，專案小組昨天持23張搜索票兵分多路發動搜索，傳喚涉案的陳姓女子等9人，還有涉收受賄賂的選民20人到案說明。經訊問釐清案情後，查扣現金23萬1300元、選民名冊、筆記型電腦、智慧型手機，任職於某候選人總部的陳姓女子及其他3人因涉嫌賄選嫌疑重大，檢察官分別諭知20萬、6萬、3萬元不等金額交保候傳，其餘涉案人等都請回。

苗栗地檢署表示，苗栗查賄團隊迄今掌握賄選情資，都能從速、從嚴偵辦，以維護選舉公平、公正為首要目標，絕不使心存僥倖者有機可乘。所有檢舉賄選案件都有嚴謹的保密措施，請民眾勇於檢舉不法（檢舉專線：0800-024099按4），共同為乾淨選舉努力。

苗栗縣後龍鎮長選舉傳出賄選，檢警昨天發動搜索調查，涉案陳姓女子等4人交保候傳。聯合報資料照片
苗栗縣後龍鎮長選舉傳出賄選，檢警昨天發動搜索調查，涉案陳姓女子等4人交保候傳。聯合報資料照片

賄選 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗旅遊節首輛百萬休旅車抽出 頭份陳姓市民成幸運兒

好久沒有出門 苗栗華山孤老騎乘鐵道自行車笑開懷

綠營檢舉林明溱、許淑華賄選 南投地檢列選他案偵辦

苗栗公館親子公園滑梯試體驗有人受傷 議員批完全錯誤設計

相關新聞

丈夫未離婚前偷歡 妻提告求償卻因這段對話敗訴

洪姓女子發現前夫未離婚前與其他女子拍親密照片，上傳「抖音」相簿，還以老公、老婆互稱，夫妻最後離婚。洪女搬出住處不久，發覺...

台中地院法官助理遭申訴性騷 女同事控手滑過去摸臀、碰胸

台中地院張姓法官助理被控常藉遞公文摸手、或經過以手滑過去摸臀、或以指尖碰胸口性騷，女子隱忍近4年申訴，另3名女同仁也出面...

屏東查賄再有斬獲 2村里長現金買票遭查獲

屏東地檢署查察賄選再有斬獲，潮州鎮一位潘姓里長候選人及萬巒一位林姓村長候選人，透過樁腳發放現金賄選分被查獲，其中，林姓候...

台東選舉「賄聲賄影」 地檢署獲92件情資偵辦77件

距離選舉剩28天，台東賄選傳聞不斷，日前收押1縣議員候選人，地檢署截至目前已接獲92件賄選情資，其中已偵辦77件。地檢署...

台中神岡桶屍案遺體尚未確認身分 女三房東疑點重重列被告

台中神岡26日發生桶屍命案，追查遺體疑似2019年通報失蹤的陳男，但因DNA檢體尚未化驗出爐，尚未證實身分。工廠命案三房...

從市議員到里長 橋檢查賄連發！10月至少辦6賄選案

選戰倒數，橋頭地檢署加緊選舉查賄腳步，10月以來，檢調及警方至少偵辦6起違反舉罷法案件，展現「有聞必查有據，必辦之決心」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。