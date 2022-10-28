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工廠聘非法移工塞42萬封口費 付完才知對方假警察

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

冷姓男子假冒刑警向聘僱非法移工的工廠索討錢財42萬餘元，今天被桃園地檢署起訴加重詐欺等罪。記者陳俊智／攝影
冷姓男子假冒刑警向聘僱非法移工的工廠索討錢財42萬餘元，今天被桃園地檢署起訴加重詐欺等罪。記者陳俊智／攝影
桃園一名冷姓男子缺錢花用，竟假冒平鎮分局偵查隊刑警，多次以辦案名義，向聘僱非法移工的工廠索討錢財，前後7次共得手42萬餘元，甚至向被害人稱「傾一輩子的人搞死你二個」，結果今天被桃園地檢署依冒用公務員詐欺取財等罪起訴。

檢警調查，冷男（56歲）去年8月經友人介紹認識劉姓女子，其明知自己不具司法警察身分，仍透過不詳管道取得警徽，佯稱自己是桃園市平鎮分局的刑警，並從去年9月開始向劉女及劉女友人索討錢財；去年9月初，冷男聽聞劉女的周姓友人工廠有非法移工，旋即恫稱警方接獲檢舉，需要8千元解決此事。劉女新生畏懼，依指示付錢，冷男食髓知味，此後胃口大開，金額越討越高，總共得逞7次。

檢警指出，冷男曾假冒刑警身分，拿著一個玉壺向劉、周2人借款8萬元，稱若借不到錢，周的工廠也不用開了。此外，他還弄了一間假辦公室，並找其他人一起穿假扮刑警到周的工廠臨檢，命周帶著非法移工到辦公室接受調查，再索討20萬元封口費。

周男擔心工廠聘僱非法移工情事曝光，先後給付冷男42萬餘元，直到今年1月冷男與劉女因細故爭吵，對方嗆聲要一輩子對劉女不利，深恐自己被波及，於是和劉女先提告。

偵訊時，冷男坦承犯行，供稱因為缺錢花用，才會假冒刑警行騙，不法所得已經花光，至於同夥是臨時找的，實際身分不得而知。

檢方調查，冷男亮警徽行為涉犯公然冒用公務員徽章罪，索討錢財部分涉6次加重詐欺和1次恐嚇取財罪，至於恐嚇劉女部分則涉恐嚇罪，全案今天偵結起訴。

移工 桃園 恐嚇

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